Hüsten: Betrunkener drängt Streifenwagen von der Straße

Hüsten. Ohne Führerschein, aber mit 1,5 Promille, war ein BMW-Fahrer in Hüsten unterwegs.

Die Polizei sucht nach Zeugen – und nach einer Frau mit einem Hund. Am Freitag, gegen 5 Uhr morgens, fuhren zwei Beamte auf der Heinrich-Lübke-Straße in Richtung Herdringen. Hier kam ihnen das Auto eines 22-jährigen Arnsbergers auf der falschen Straßenseite entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Streifenwagen ausweichen. Anschließend flüchtete das Auto. Hierbei wäre es fast zum Zusammenstoß mit zwei weiteren Verkehrsteilnehmern am Kreisverkehr am Hüstener Markt gekommen.

Im Verlauf der eingeleiteten Fahndung machte eine Fußgängerin mit einem Hund die Beamten auf den flüchtigen BMW aufmerksam. Dieser parkte auf der Straße Schützenwerth.

1,5 Promille im Blut

Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Fahrer stark alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille. Dem Arnsberger wurde eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen.

Am Auto fanden sich mehrere, frische Unfallspuren.

Das Verkehrskommissariat ermittelt nun – und fragt:

Wem ist der graue BMW in der Tatnacht aufgefallen?

Wer kann Angaben zu möglichen Unfällen oder weiteren Gefährdungen machen?

Ebenso wird die Frau mit dem Hund gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.