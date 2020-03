Hüsten: Einbrecher im FSG wohl ohne Beute

Vermutlich ohne Beute verließen Einbrecher das Hüstener Franz-Stock-Gymnasium, nachdem sie ein Klassenzimmerfenster aufgehebelt hatten.

Hüsten. Am Donnerstag gegen 18.30 Uhr bemerkte ein Zeuge einen Einbruch in das Franz-Stock-Gymnasium (FSG). Laut Polizei hatten bisher unbekannte Täter ein Klassenfenster aufgehebelt. Da die Tür zum Flur jedoch verschlossen war, gelangten sie nicht in weitere Räume. Beute machten sie nach ersten Erkenntnissen im Klassenraum nicht. Gegenüber dem aufgebrochenen Fenster warfen die Täter die Scheiben zu einem Heizungs- und Lagerraum ein. Auch hier fanden die Einbrecher vermutlich keine passende Beute. Unerkannt flüchteten sie anschließend vom Schulgelände. Der genaue Tatzeitraum ist bislang nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter in Verbindung zu setzen.