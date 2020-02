Polizei Hüsten: Einbrecher machen in Supermarkt Beute

Hüsten. In Hüsten brechen unbekannte Täter in den Vorraum eines Supermarkts ein und flüchten mit ihrer ungewöhnlichen Beute unerkannt vom Tatort.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hüsten: Einbrecher machen in Supermarkt Beute

Unbekannte Täter sind zwischen Freitagabend 21 Uhr und Samstag gegen 0.20 Uhr in den Eingangsbereich des Edeka-Markts an der Von-Lilien-Straße in Hüsten eingebrochen. Sie schoben die verschlossene Glasschiebetür zum Vorraum des Marktes laut Polizei gewaltsam auf.

Bestellen Sie hier unseren Arnsberg-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Im Vorraum waren diverse Lebensmittel und Getränke gelagert. Die Täter entwendeten sechs Kisten Weißbier und flüchteten unerkannt vom Tatort. Zeugen sollten ihre Hinweise unter 02932-90200 an die Polizei weitergeben.