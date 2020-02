Hüsten: Freizeitbad „Nass“ zählt fünf Millionen Gäste

Hüsten. In Hüsten schreibt das Freizeitbad „Nass“ neue Besucherrekorde – wie Erlebnisbad und Sauna auch in Zukunft ihre Anziehungskraft halten sollen.

Gerade erst konnten sich die Mitarbeiter im „Nass“ über einen Besucherrekord im Jahr 2019 freuen, jetzt feiern sie die nächste Marke: Fünf Millionen Badegäste, Saunabesucher und Sportler sind seit der Eröffnung vor 16 Jahren im Freizeitbad gezählt worden.

Arnsberg Hoher Anteil an Badegästen 5 Millionen Gäste haben das Freizeitbad „Nass“ seit der Eröffnung im Januar 2004 genutzt. 56 Prozent waren Badegäste, rund 21 Prozent Saunagäste, je rund 8 Prozent Schüler und Vereinsschwimmer, 6 Prozent Fitnessgäste (Angebot seit 2006) und 1 Prozent Rehasportler (Angebot seit 2010). 2019 war mit 354.493 Besuchern ein Rekordjahr: Es bedeutete einen Zuwachs von 18.395 Besuchern im Vergleich zum Vorjahr.

Für Geschäftsführer Bernd Löhr und sein Team ist das ein Zeichen dafür, dass das Konzept des Freizeitbads mit Saunalandschaft und Fitnessclub gut ankommt und es sich durchaus im Vergleich mit anderen Bädern in der Region punkten kann. „Im Saunabereich haben wir auch Stammgäste, die regelmäßig aus dem Ruhrgebiet anreisen“, sagt Löhr. Sportler und Badegäste kommen vor allem aus dem näheren Umfeld, also Arnsberg, Sundern, Ense und Menden.

Die Anziehungskraft des Bades führt Löhr nicht nur auf das Angebot selbst zurück, sondern auch auf die Gestaltung der Anlage mit großem Saunagarten und Gradierwerk sowie die Mitarbeiter, die mit Herzblut dabei seien. Sie legten sowohl auf den Wohlfühlfaktor der Gäste als auch auf die Pflege der Anlage viel Wert.

Fünf Sterne für die Sauna

Im ursprünglichen Konzept für das „Nass“ war mit einer Zielzahl von 260.000 bis 270.000 Besuchern pro Jahr gerechnet worden. Tatsächlich lag sie in den vergangenen 16 Jahren im Durchschnitt bei rund 310.000 pro Jahr. Das ist Grund zur Freude und Herausforderung zugleich. „Natürlich freuen wir uns über mehr Besucher, aber es müssen auch alle Platz finden“, erklärt Löhr. Die Aufenthaltsqualität soll daher gesteigert werden.

Bestellen Sie hier unseren Arnsberg-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Erstes Projekt: Ein Anbau im Saunabereich für zusätzliche Ruheplätze. Denn gerade an Wochenenden und in den Ferien, wenn sämtliche Spinde im Saunabereich belegt sind, sind freie Plätze auf Liegen und in den Wasserbetten schwer zu ergattern. „Der Sauna-Anbau ist gesetzt, wir sind gerade in der Ausschreibungsphase“, so Löhr.

Die zusätzlichen Ruhebereiche und eine geplante Aufwertung des Gastronomie-Bereichs könnten auch helfen, beim Deutschen Saunabund zu punkten: Bereits zweimal hat er der Saunalandschaft als Fünf-Sterne-Premium-Sauna ausgezeichnet, in diesem Jahr steht die nächste Zertifizierung an.

Das Erlebnisbad soll in Zukunft noch um ein Gesundheitsbecken für Kurse erweitert werden. Foto: Privat

Bereits seit Längerem ist zudem der Bau eines Gesundheitsbeckens im Gespräch, bislang wurde er angesichts der Konjunkturlage aufgeschoben – man hofft in der Gesellschafterversammlung auf sinkende Baupreise. Das Gesundheitsbecken soll Platz für Kurse bieten und das Erlebnisbecken mit Strömungskanal und Massagedüsen wieder komplett frei für die regulären Badegäste machen.

Akzeptanz der Preiserhöhung

Welchen Einfluss der Besucherrekord im vergangenen Jahr auf die Finanzen haben wird, wird Löhr zur nächsten Sitzung des städtischen Haupt- und Finanzausschusses bekannt geben. Bis dahin steht fest, welchen Zuschuss die Stadt für den Betrieb des Freizeitbads im Jahr 2019 zahlen muss. Mit maximal 1,9 Millionen Euro städtischem Zuschuss pro Jahr muss das „Nass“ auskommen. Für 2019 kann Löhr bereits so viel abschätzen: „Wir werden auf jeden Fall unter den 1,9 Millionen bleiben.“

Zum Jahresbeginn sind die Eintrittspreise im „Nass“ wegen gestiegener Personal- und Sachkosten erhöht worden, durchschnittlich um drei Prozent. So kostet zum Beispiel eine Tageskarte für das Erlebnisbad nun 8,90 Euro für Erwachsene und 4,70 Euro für Kinder und Jugendliche, jeweils ein Euro Zuschlag kommt am Wochenende und an Feiertagen hinzu. Eine Sauna-Tageskarte kostet nun 22 Euro für Erwachsene, auch hier wird ein Wochenend-Zuschlag von einem Euro fällig-

Dem Besucherzustrom hat die Preiserhöhung keinen Abbruch getan, im Gegenteil kamen in den ersten sechs Wochen des neuen Jahres bereits rund 800 Besucher mehr ins Bad als im Vergleich zum Rekordjahr 2019.