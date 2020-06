Hüsten: Leblose Person in städtischer Unterkunft

Hüsten. Ein Toter liegt in der städtischen Unterkunft am Berliner Platz in Hüsten. Es läuft ein Polizeieinsatz, die Mordkommission ermittelt.

Der Mann soll heftige Verletzungen im Bereich des Unterleibs aufweisen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen 34-Jährigen. Er soll das Zimmer bewohnt haben, in dem auch seine Leiche gefunden wurde.

In einem Zimmer im Erdgeschoss ist der Tote gefunden worden. Foto: Martin Haselhorst

Gegen 11.30 Uhr am Dienstag ging ein Notruf beim Rettungsdienst ein. Der konnte vor Ort jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Aufgrund des schrecklichen Bildes, das sich im Zimmer des Mannes bot, wurde die Polizei hinzugerufen.

Spuren werden gesichert

„Wir können derzeit ein Tötungsdelikt nicht ausschließen“, so Polizei-Pressesprecher Sebastian Held. Deshalb ist die Mordkommission aus Dortmund eingeschaltet worden. Sie soll die Todesumstände näher untersuchen, außerdem müssen Spuren gesichert werden. Auch ein Suizid kommt laut Polizei in Frage.

Der Betrieb an den im nahen Umfeld gelegenen Schulen wurde nach Angaben der Polizei durch den Einsatz nicht beeinträchtigt oder abgebrochen. „Eine Gefahrenlage besteht aktuell nicht“, so Held am frühen Dienstagnachmittag vor der Unterkunft. Die Bewohner der Unterkunft selbst wurden aufgefordert, sich in ihren Zimmern aufzuhalten. Sie verhielten sich am Nachmittag ruhig, rund um die Unterkunft kehrte Stille ein beim Warten auf die Mordkommission.

Weitere Informationen an dieser Stelle folgen.