Hüsten: Pritschenwagen fährt vor Baum

Der Unfall in Hüsten erwies sich nicht so schwer wie anfangs gemeldet.

Hüsten. Unfall heute Mittag direkt am Hüstener Tunnel: Ein 19-Jähriger kam mit seinem Pritschenwagen von der Straße ab.

Schwerer Unfall am Dienstagmittag kurz vor der Unterführung in Hüsten: Ein Transporter, der in Richtung Hüstener Markt fuhr, kam von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Der Löschzug Hüsten sicherte die Einsatzstelle ab und streute auslaufende Betriebsstoffe ab, bis ein Abschleppwagen das Fahrzeug geborgen hatte. Die drei Insassen, darunter der 19-jährige Fahrer, wurden vom Rettungsdienst betreut und in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Nach ca. einer Stunde konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Rückstaus in diesem sensiblen Bereich von Hüsten waren erheblich.