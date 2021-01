Hüsten: St. Petri lädt zur Orgelmesse mit Hartwig Diehl

Hüsten. Ein musikalischer Genuss am letzten Januar-Sonntag als Livestream aus der Pfarrkirche des Arnsberger Stadtteils.

Am letzten Sonntag des Monats, am 31. Januar, wird die Messe in der Pfarrkirche der Hüstener St. Petri-Gemeinde um 11 Uhr als Livestream wieder als Orgelmesse gestaltet, bei der die renovierte und erweiterte Feith/Rieger-Orgel unter den Händen (und Füßen) verschiedener Künstler ihre klangliche Vielseitigkeit in besonderer Weise

entfalten darf.

Gastorganist ist Dekanatskirchenmusiker Hartwig Diehl aus der Nachbarpfarrei St. Johannes Baptist Neheim und Voßwinkel.

Hartwig Diehl ist auch ein in der Region bekannter Chorleiter

Diehl ist gebürtiger Arnsberger und studierte zunächst in Köln Musik für das Lehramt an Gymnasien mit den Hauptfächern Klavier und Chorleitung. Anschließend folgte das Studium der katholischen Kirchenmusik. Bei seinem Lehrer, dem damaligen Kölner Domorganisten Prof. Clemens Ganz, legte er im Sommer 1984 das Kantorenexamen ab. Unmittelbar darauf wurde Hartwig Diehl zum Kantor und Organist an St. Johannes Baptist in Neheim ernannt.

Bis 1992 arbeitete er ebenfalls als Musikpädagoge im Schuldienst bevor er im gleichen Jahr zum Regionalkirchenmusiker in der Region Hochsauerland/Waldeck der Erzdiözese Paderborn ernannt wurde.

Seit der Strukturreform 2010 ist Hartwig Diehl Dekanatskirchenmusiker im Dekanat Hochsauerland-West. Außerdem ist er Mitglied der Kirchenmusikkommission der Erzdiözese Paderborn. Hartwig Diehl ist und war zudem Leiter verschiedener Chöre in und um Arnsberg.