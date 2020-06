Hüsten: Tresor aus Wohnung entwendet

Hüsten. Unbekannte haben am Freitag zwischen 17 und 20.55 Uhr einen Tresor aus einem Hüstener Wohnhaus gestohlen.

Unbekannte Täter verschafften sich am Freitag zwischen 17 und 20.55 Uhr Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Arnsberg-Hüsten, indem sie die die Wohnungstür aufhebelten. Aus der Wohnung wurde Schmuck und ein 30 x 20 cm großer Tresor mit Bargeld entwendet. Zum Beuteschaden können noch keine Angaben gemacht werden. Täterhinweise liegen bis jetzt nicht vor, sagt die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.