Ludgeriplatz in Hüsten

Beim Streit um Ludgeriplatz als Baufläche für neues Gerätehaus sieht Hüstener Löschzugführer die Wehr fälschlich verantwortlich gemacht

Hüstener Feuerwehrleute hören Anfeindungen wegen Baupläne

Hüsten. Bürgermeister Ralf Paul Bittner hat sich am vergangenen Dienstag zu einem Arbeitsgespräch mit den Feuerwehrangehörigen im Ortsteil Hüsten getroffen, an dem auch der Verwaltungs-Fachbereichsleiter Helmut Melchert, der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Harald Kroll sowie der Leiter der Feuerwehr Bernd Löhr teilnahmen. Hintergrund der sachlichen Unterredung war die Diskussion um die bauliche Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Hüsten, welche durch einen externen Gutachter im Rahmen der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes im Jahr 2018 vorgeschlagen wurde.

Stadt prüft Optionen: Noch keine Entscheidung gefallen

In den vergangenen Monaten war es zu Irritationen gekommen, da durch die Erweiterung möglicherweise Parkplätze auf dem angrenzenden Ludgeriplatz entfallen könnten. Bürgermeister Bittner stellte klar, dass die Stadt durch gesetzliche Vorgaben in der Verpflichtung zur Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr ist. Zurzeit werden drei Optionen erarbeitet, die den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

„Die jetzt am Gespräch Beteiligten sprachen sich für die vom Gutachter untermauerte Lösung rund um das jetzige Feuerwehrgerätehaus aus“, schreibt die Wehr. Denn eine solche Einrichtung in Randlage würde zwangsläufig zur Verschlechterung der vorgeschrieben Hilfsfristen führen.

Hüstens Löschzugführer Matthias Prange gab deutlich die Stimmungen innerhalb der Feuerwehr wieder. Teilweise würden die Angehörigen der Feuerwehr im Ort angefeindet und leider fälschlich für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem durch den Rat der Stadt Arnsberg verabschiedeten Brandschutzbedarfsplanes verantwortlich gemacht .