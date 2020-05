Hüstener Kreuzung gleicht einem Trümmerfeld

Hüsten. Acht Verletzte - darunter drei Kinder - sind die traurige Bilanz eines Verkehrsunfalls am Pfingstsamstagnachmittag auf B229 in Hüsten.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Pfingstsamstagnachmittag gegen 15 Uhr im Kreuzungsbereich der B229/“Zum Herdringer Schloss“ ereignet. Die Bilanz: Acht Verletzte, darunter drei Kinder.

Von Fahrbahn abgekommen

Wie am Unfallort in Erfahrung gebracht werden konnte, kam ein Pkw, der in Richtung Müschede fuhr, kurz vor der großen Kreuzung nach links von der Fahrbahn ab, fuhr einem auf der Linksabbiegerspur zur Heinrich-Lübke-Straße stehenden Pkw den Spiegel ab und knallte in den vor der Ampel stehenden Vordermann. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass das rechte Hinterrad des Pkw abgerissen wurde und mehrere Meter über die Fahrbahn rollte. Auch ansonsten sah die Einsatzstelle aus wie ein weitflächiges Trümmerfeld.

Nicht eingeklemmt

Die erste Meldung, dass eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sein sollte, bestätigte sich glücklicherweise nicht. Die Teams von vier Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug versorgten die Verletzten vor Ort. Die Feuerwehr, im Einsatz waren neben den beiden Wachen Neheim und Arnsberg auch der Löschzug Hüsten und der Einsatzführungsdienst, stellten den Brandschutz sicher, streuten auslaufende Betriebsmittel ab und nahmen Absperrmaßnahmen vor.

Eine Person schwerer verletzt

Um 16.20 Uhr meldet die Polizei des Hochsauerlandkreises, dass die Kreuzung wieder geräumt sei. Ein Unfallopfer habe schwere Verletzungen erlitten. Alle anderen Beteiligten seien leicht verletzt und zum Teil nur ambulant behandelt worden.