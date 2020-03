Hüstener Mineralienbörse zieht selbst Berliner an

Hüsten. Die Hüstener Mineralienbörse zieht Menschen aus ganz NRW an, aber auch aus Berlin. Was macht den reiz aus?

Peter Penkert aus Fröndenberg kennt sie alle: Nicht die Steine an seinem und den vielen anderen Ständen auf der 29. Mineralien- und Fossilienbörse, sondern viele der Aussteller und auch der Stammbesucher. Denn die Börse im Kulturzentrum Hüsten zählt zu einer der wenigen und findet hier in der Region keine Nachahmer.

2021 zum 30. Mal

Wenn die Börse im nächsten Jahr ihren 30. Geburtstag feiert, hat Penkert mehr als die Hälfte der Treffen für Steinesammler aus ganz Deutschland organisiert. Freunde mit Freude an den Steinen gibt es zuhauf und viele wissen die Atmosphäre bei der Mineralien- und Fossilienbörse in Hüsten zu schätzen. „So eine Börse ist selten, hier gibt es noch viele reine Sammler, das ist wie ein Familientreffen“, lacht Dietmar Küpper aus Schalksmühle. Jahrelang hat er den Weg zu Messe gefunden und jetzt seinen Standplatz für andere Interessenten frei gemacht. Heute kommt er noch – wegen der Familie und der guten Kontakte zu Peter und Gabi Penkert

Insgesamt sind es auch an diesem Sonntag wieder 40 Aussteller, die ihre Stücke und Zubehör zeigen, sieben von ihnen sind erstmals dabei. Organisator Peter Penkert ist selber ein Urgestein der Messe, Aussteller schätzen sein Engagement und das seiner Frau Gabi. Der 62-Jährige kennt fast alle auch persönlich, weiß von den Geschichten und Missgeschicken, die beim Sammeln passiert sind. „Das ist es, was diese Messe ausmacht“, grinst Penkert. Und überhaupt – für andere Messen muss man bis Wuppertal oder Kassel fahren und mehr Standgebühr bezahlen.

Nachhaltigkeit wichtig

Nachhaltigkeit ist auf der Börse stets ein großes Thema. „Viele Sammler sind in der eigenen Region

unterwegs“, erklärt Penkert. Sie fliegen nicht mit dem Flugzeug in die Ferne, um ihre Funde zu tätigen, gesammelt werde vor der Haustür. So wird keine Importware verkauft, für die keine Kinder in Minen arbeiten mussten. „Das ist uns wichtig“, sagt der Organisator, „alle stammt aus Eigenarbeit und selbst der Schmuck mit Edelsteinen wird selber gefertigt.“ Auf der Mineralien- und Fossilienbörse gebe es keine Massenware, sagt Penkert. Genau diese Themen haben auch Susanne Wenzel aus Helsa-Wickenrode bei Kassel angezogen. Die 52-Jährige ist mit ihrem Mann gekommen und hat lange auf der Warteliste für einen Platz gestanden. Heute hat sie zum zweiten Mal alles in Hüsten aufgebaut und berät die Kunden. „Den Zettel zu den Steinen sollte man unbedingt aufheben“, erklärt sie, denn der mache den Wert eines Steines aus. Susanne Wenzel weiß, dass sie als Frau auch am Internationalen Frauentag zu den seltenen Exemplaren zu den Sammlerinnen gehört. „Frauen machen sich nicht so gerne dreckig, aber das gehört beim Sammeln dazu“, lacht sie.

An der frischen Luft

Das Suchen und Sammeln sei eine Leidenschaft, die sie in der Natur und an der frischen Luft ausüben

Organisator Peter Penkert mit einem der Stromatolithe, die in diesem Jahr das Sonderthema zur Mineralien- und Fossilienbörse stellten„ Foto: Frank Albrecht / WP Sundern

könne. Und Bewegung gebe es dabei auch noch. Sammlerin Wenzel fühlt sich aber von den Steinen angezogen, an ihrem Stand gibt es Mineralien und Fossilien. „Das ist doch irre, was die Natur so hervorbringt“, schwärmt sie. Zuhause hat die gelernte Lederbekleidungs-Näherin ein eigenes Zimmer mit Vitrinen, wo die Funden und Käufe ausgestellt sind. Das Schöne sei aber auf jeden Fall das Sammeln der Stücke, das mache den Kopf frei und bringe sie auf andere Gedanken. „Man lernt dabei auch zu differenzieren – was ist wichtig und was nicht“, erklärt sie.

Über Corona und eine Absage der Börse habe sie nur kurz nachgedacht – die gute Besucherzahl an diesem Tag spricht eine deutliche Sprache. Wenn Peter Penkert am späten Abend alles wieder zusammen gebaut und verstaut hat, kann er zufrieden auf sein Tagwerk blicken. Die Familie der Sammler hatte ein Wiedersehen und eine Premiere: Susanne Morgenstern-Dosdall ist aus Berlin angereist.