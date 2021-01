Im Neheimer Pflegezentrum St. Johannes startet Impfung

Im Neheimer Pflegezentrum St. Johannes beginnen am Freitag, 8. Januar, die Impfungen gegen eine Covid-19-Infektion.

Neheim. Das Neheimer Pflegezentrum St. Johannes ist die erste Einrichtung des Klinikums Hochsauerland, in der die Impfaktion gegen eine Covid-19-Infektion stattfindet. Die Impfung von Bewohnern und Mitarbeitern des Neheimer Pflegezentrums soll am Freitagnachmittag, 8. Januar, im Pflegezentrum am Neheimer Springufer erfolgen. Wann die Mitarbeiter der verschiedenen Krankenhäuser des Klinikums geimpft werden, steht noch nicht fest. Hierfür fehlt noch der Impfstoff bzw. eine Information, wann der Impfstoff geliefert wird.

Mehr als die Hälfte der Klinikum-Miatrbeiter will sich impfen lassen

Eine Befragung der 2650 Mitarbeiter starken Klinikum-Belegschaft ergab schon vor Weihnachten, dass sich mehr als 50 Prozent der Mitarbeiter gegen eine Covid-19-Infektion impfen lassen wollen. Für die Klinikum-Mitarbeiter gilt - wie für andere Bürger auch - keine Impfpflicht. Jeder einzelne Klinikum-Mitarbeiter kann selbst entscheiden, ob er sich impfen lassen will oder nicht.

Für Krankenhaus-Mitarbeiter zentrales Impfzentrum in früherer Petrischule

Für die Impfung von mehr als 1300 Mitarbeitern aus den Krankenhaus-Standorten hat das Klinikum ein zentrales Impfzentrum in der ehemaligen Hüstener Petrischule eingerichtet. DFieses Impfzentrum wurde noch vor Weihnachten den Behörden als betzriebsbereit gemeldet. Nun wartet das Klinikum auf den Impfstoff.

Arbeitstechnische Probleme beim gemeinsamen Einsatz von geimpften bzw. nicht geimpften Mitarbeitern sieht das Klinikum Hochsauerland nicht. "Auch nach den Impfungen gelten weiterhin für alle Mitarbeiter die Hygienevorschriften (Tragepflicht für Mund-/Nasenschutz und anderes mehr)", meinte auf Anfrage der Westfalenpost Richard Bornkeßel, Pressesprecher des Klinikums Hochsauerland.

