Immobilienfirma Meyer + Partner soll weiterentwickelt werden

Einen Generationswechsel gab es in der Neheimer Immobilienfirma Meyer + Partner: Magnus Tassilo Eger übernahm die Gesellschafteranteile von Georg Rüther, der weiterhin der Geschäftsführung angehört. Zusammen mit Wilhelm Meyer ist Eger nun Inhaber von Meyer + Partner. Unsere Zeitung sprach mit Magnus Tassilo Eger über seine ersten Erfahrungen in Neheim und seine künftigen Ziele im Unternehmen.



Sie haben die vergangenen zwölf Jahre im Online-Banking-Geschäft in Frankfurt gearbeitet. Wie kam es zum Wechsel nach Neheim?

Magnus Tassilo Eger: Wilhelm Meyer und ich haben uns bei einer privaten Veranstaltung (einer Jagd) kennen gelernt und diesen Kontakt später freundschaftlich vertieft. Die menschliche Chemie passt. Das Angebot, im Unternehmen Meyer + Partner einzusteigen, kommt meinem alten Wunsch entgegen, nicht dauerhaft als leitender Angestellter, sondern - wenn sich die Gelegenheit bietet - als Firmengesellschafter und Unternehmer tätig zu werden.



Wie wurden Sie bei Meyer + Partner aufgenommen? Fiel es Ihnen schwer, von der Großstadt Frankfurt ins Sauerland zu wechseln?

Bei Meyer + Partner bin ich sehr gut aufgenommen worden. Es macht viel Freude, in einem so kompetenten, rund 40 Mitarbeiter starken Team mitzuarbeiten. Ich fühle mich bei der Arbeit, aber auch im Sauerland wohl. Die Nähe zur Natur schätze ich.

Warum haben Sie sich für die Firma Meyer + Partner entschieden, um als Unternehmer tätig zu sein?

In Südwestfalen ist Meyer + Partner die Nummer 1 im Immobiliengeschäft. Meyer + Partner ist aber auch deutschlandweit aktiv, was in der heimischen Region oftmals gar nicht so bekannt ist. In der jüngsten Vergangenheit haben wir Projektentwicklungen in Stuttgart, Kassel, Leipzig und Pforzheim begleitet. Dabei ging es insbesondere um neue Wohnungen, zum Teil sind auch kombinierte Wohn- und Geschäftshäuser entstanden. Meyer+ Partner ist ein Markenunternehmen für die Vermittlung von Immobilien. Es hat mich gereizt, ein mittlerweile seit 36 Jahren bestehendes, etabliertes Unternehmen weiterzuentwickeln.



Wo sehen Sie nun Ihre Aufgabe bei Meyer + Partner?

Ich will mich dabei einbringen, das Immobiliengeschäft in der heimischen Region zu kräftigen, aber auch das deutschlandweite Geschäft auszubauen. Aus meiner Zeit in Frankfurt, als ich dort im Online-Banking-Geschäft tätig war, kann ich sicherlich Kontakte zu möglichen Investoren nutzen. Bei Meyer + Partner werde ich zunächst insbesondere das Marketing forcieren. Denn wir wollen das Bestehende weiterentwickeln und in der öffentlichen Wahrnehmung deutlicher zeigen, was wir können.







Wie soll das geschehen?

Bis zum kommenden Sommer wird die Homepage von Meyer + Partner komplett überarbeitet. Dabei ist mir wichtig, dass Interaktionen zwischen den Kunden und uns über unseren Online-Auftritt möglich sind. Wir wollen noch mehr von unseren Kunden wissen und freuen uns auch über digitale Bewertungen. Wir werden auch noch in anderen neuen Formen online-mäßig mit unseren Kunden in Kontakt treten. Wir können schon heute statt persönlicher Wohnungsbesichtigung in Begleitung einer Mitarbeiterin auch Videos von Wohnungen bieten. Das hilft insbesondere in Corona-Zeiten. Hinzukommen weitere Marketing-Maßnahmen im analogen Bereich: Ein erstes Projekt wie unser neuer Image-Prospekt ist bereits erstellt.

Wie beurteilen Sie den derzeitigen Immobilienmarkt?

Die Corona-Krise sorgt allgemein für Unsicherheit und Ungewissheit. Niemand weiß, wie lange die Einschränkungen im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben noch anhalten. Zurückhaltung kennzeichnet derzeit den Immobilienmarkt, was aber die Zukunftsfähigkeit einer Immobilie als Wertanlage nicht in Frage stellt. Der Erwerb einer Immobilie bleibt lukrativ im Vergleich zu niedriger Kapitalverzinsung oder Wertpapieren, die zum Teil mit hoher Rendite, aber auch mit höherem Risiko locken.







Wollen Sie Investoren, die Sie aus Ihrer Frankfurter Zeit kennen, für Anlageobjekte in Südwestfalen begeistern?

Das ist durchaus eines unserer Ziele. Hier müssen aber noch geeignete Anlageobjekte entwickelt werden. In Großstädten ist der Immobilienmarkt oft schon leergefegt. Südwestfalen bietet durchaus neue Anlagemöglichkeiten.