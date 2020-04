In Corona-Zeiten laufen Umzüge der Möbelspeditionen weiter

Arnsberg. Möbelspeditionen dürfen auch in Corona-Zeiten weiterarbeiten. Die WP machte sich ein Bild bei der Arnsberger Möbelspedition Wilhelm Hörster.

Auch in Zeiten von Corona dürfen Möbelspeditionen arbeiten. Denn diese Umzug-Unternehmen übernehmen ähnlich wie andere Speditionen, die Konsumgüter oder andere Firmenprodukte befördern, wichtige Transportaufgaben. Möbelspeditionen führen zum Beispiel Umzüge von Büros oder den privaten Umzug von einem Wohnort zum anderen durch. Unsere Zeitung erkundigte sich beispielhaft bei der Arnsberger Möbelspedition Wilhelm Hörster, wie sie in Zeiten von Corona arbeitet.

„Wir haben uns auf den erforderlichen Schutz von Kunden und Mitarbeitern eingestellt“, betont Wilhelm Bühl, dem zusammen mit seiner Schwester Christiane Bühl die Möbelspedition Wilhelm Hörster in fünfter Generation gehört. Möbelspeditionsmitarbeiter dürfen auch in weniger als zwei Metern Abstand in Wohnungen und Büros arbeiten, um zum Beispiel in einem Zweierteam große Einrichtungsgenstände zum Umzugswagen zu tragen oder Möbel zu demontieren bzw. montieren.

Möbelpackerteams gebildet

Damit durch eine Virus-Infektion eines einzelnen Mitarbeitern nicht die Hörster-Belegschaft von etwa 20 Beschäftigten lahmgelegt wird, werden vier Umzugswagen mit je vier Möbelpacker gebildet, wobei Personalwechsel in den einzelnen Gruppenmöglichst vermieden werden sollte. Hinzukommen natürlich Hygienemaßnahmen wie zum Beispiel das Tragen von Handschuhe.

Zum gegenseitigen Schutz von Kunden und Hörster-Mitarbeitern wurden bereits seit dem 18. März Wohnungsbesichtigungen eingestellt. Telefonische Beratung bzw. Info-Austausch per Mail ist natürlich weiterhin möglich. „Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden für private Umzüge etwas Besonderes an: Auf unserer Internetseite hoersterumzug.de können sich Privatkunden selbst ein Online-Angebot erstellen, wenn sie die dafür notwendigen Angaben machen“, berichtet Wilhelm Bühl. Außerdem gibt es den „movescan“, bei dem der Kunde einen Link auf sein Handy erhält, ein paar Fotos von der jetzigen Wohnungseinrichtung macht und diese an Hörster schickt.

Arnsberg Möbelspedition Hörster gibt es seit fast 150 Jahren Die Möbelspedition Wilhelm Hörster beginnt als Arnsberger Fuhrunternehmen, das Güter aller Art befördert. Die Betriebsgründung findet laut Firmenhomepage um das Jahr 1871 statt, also vor knapp 150 Jahren. Im Firmenarchiv wird derzeit nach genaueren Angaben zum Unternehmens-Start geforscht. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs wird der Betrieb zerstört. Wilhelm Hörster (Enkel des Gründers) baut mit seiner Frau Hedwig Hörster Lagerhallen und Fuhrpark wieder auf. Im April 1952 zerstört ein Brand den Betrieb erneut. Mit Einsatz und Hilfe von Freunden und Mitarbeitern gelingt es noch einmal neu zu bauen. Ab 1956 tritt Rudi Bühl aus Münster in die Geschäftsführung ein und leitet mit seiner Frau R. Hörster-Bühl das Unternehmen. Im deutschen Wirtschaftswunder rollen die Möbelwagen. In Meschede im Sauerland wird ein zweiter Standort eröffnet. Ende 1999 baut Wilhelm Hörster Möbelspedition – inzwischen in der 5. Generation – in Arnsberg an der Hellefelder Straße ein neues Containerlager.

Dann macht Wilhelm Bühl noch einen speziellen Hinweis zum Schutz vor Corona: „Der Kunde kann, wenn er es wünscht, dem Umzug fernbleiben. Er muss nicht anwesend sein, wenn unsere Mitarbeiter ihre Arbeit erledigen.“ Dieser Hinweis dürfte für Kunden interessant sein, die einer so genannten Risikogruppe angehören, aber ihren Umzug aus bestimmten Gründen nicht verschieben können.

Die Möbelspedition Wilhelm Hörster hat derzeit weiterhin gut zu tun. Traditionell ist in der zweiten Hälfte eines Jahres der Auftragsbestand bei Umzugsunternehmen noch größer. „Wir machen etwa zwei Drittel unseres Umsatz in der zweiten Jahreshälfte. Dies hängt damit zusammen, dass viele Familien einen beruflich bedingten Umzug zum Schuljahreswechsel im August unternehmen, damit die Kinder an ihren neuen Schule gut starten können“, berichtet Wilhelm Bühl.