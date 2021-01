In Hüstener Neubau macht Kolping Jugendliche beruflich fit

Das Kolping-Bildungswerk hilft benachteiligten Jugendlichen ohne Berufsausbildung. In Hüsten entsteht ein Berufsförderungszentrum.

Hüsten. Mit etwa eineinhalbjähriger Verspätung gegenüber der ursprünglichen Planung begannen an der Hüstener Kleinbahnstraße die Bauarbeiten für das neue Berufsförderungszentrum des Kolping-Bildungswerks. Im Dezember 2018 war für Frühjahr /Frühsommer 2019 ein Baustart anvisiert worden, doch im Endeffekt begannen die Bauarbeiten auf dem Bildungscampus vor dem Franz-Stock-Gymnasium im November 2020. Nun ist eine Fertigstellung des Neubaus bis Ende 2021 (spätestens Anfang 2022) geplant.

Erheblicher Abstimmungsbedarf mit der Stadt Arnsberg

"Es gab zwischenzeitlich noch erheblichen Abstimmungsbedarf mit der Stadt Arnsberg", begründet Wolfgang Gelhard, Geschäftsführer des Kolping-Bildungswerks Paderborn, die Verzögerung. Dabei sei es insbesondere um die Versorgung und eine barrierefreie Zuwegung des Neubaukomplexes gegangen. Auch soll das Berufsförderungszentrum auf direktem Fußweg per Querungshilfe auf der Kleinbahnstraße von Schülern erreichbar sein, die mit dem Zug kommen und am benachbarten Bahnhof Neheim-Hüsten aussteigen.

Erfreulich ist, dass das Kolping-Bildungswerk die Gesamtkosten für den Neubau (inklusive Grundstückserwerb und Gebäudeausstattung) mit rund sieben Millionen Euro stabil halten konnte. Dieser Betrag war auch schon 2018 genannt worden. Fünf von sieben Millionen Euro entfallen auf reine Baukosten. Als Bauherr zeichnet die Adolph-Kolping-Stiftung.

Zentralisierung der Standorte

Die Kolping-Bildungszentren Südwestfalen GmbH will zwei bisherige Berufsförderungs-Standorte auf Arnsberger Stadtgebiet an einem neuen Standort in Hüsten (am Rande des freien städtischen Wiesengrundstücks an der Kleinbahnstraße) zentralisieren. Deshalb werden nach der Neubau-Fertigstellung die Kolping-Bildungswerk-Standorte an der Neheimer Stembergstraße (hinter der Postfiliale) sowie der Standort im Arnsberger Gewerbegebiet Schefferei aufgegeben. Zusätzlich zum Neubau bleibt nur der Kolping-Bildungswerk-Standort „Hanstein 6“ in Alt-Arnsberg erhalten, wo weiterhin Fachpraktiker Hauswirtschaft und Fachpraktiker Küche stattfinden.

Hilfe für benachteiligte Jugendliche

Eine wesentliche Aufgabe des Kolping-Bildungswerks besteht darin, benachteiligten Jugendlichen, die nach der Schule keine Berufsausbildungsstelle gefunden haben, durch Qualifizierung den Übergang in den Beruf zu ermöglichen. Hindernisse auf dem Weg ins Berufsleben können schlechte Schulnoten, mangelnde Sozialkompetenz, Krankheiten oder Probleme im familiären Bereich sein.

Im Neubaukomplex können rund 250 Schüler/Seminarteilnehmer/Auszubildende in modernen Unterrichtsräumen (mit guter Digitalausstattung) sowie in Werkstatträumen unterrichtet werden. Neben den berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen bietet das Kolping-Bildungswerk eine außerbetriebliche Berufsausbildung zu Maler oder Tischler, ausbildungsbegleitende Hilfen, Sprachkurse, Integrationsmaßnahmen für Geflüchtete sowie Berufsausbildung in Kooperation mit Betrieben an. Im Neubau werden etwa 30 Lehrkärfte bzw. Ausbilder tätig sein.

Großzügig verglaster Gebäudekomplex

Die Angebote, für die oftmals das Jobcenter dem Kolping-Bildungswerk den Auftrag erteilt, richten sich an Jugendliche und Erwachsene. Das vom Paderborner Architekturbüro „Plan Bee“ entworfene Gebäude besteht aus einem Werkstatt- und Klassenzimmer-Trakt, die flachwinkelig zugeordnet sind und den Blick auf den Grünbereich des Bildungscampus mit renaturiertem Baumbach freigeben.

Der großzügig verglaste Gebäudekomplex wirkt transparent und offen gegenüber Schülern, Lehrern und Besuchern. Die Räume wurden multifunktional gestaltet, so dass auch langfristig - bei eventuell geänderten Anforderungen an Bildungsmaßnahmen - ausreichend Raumkapazität vorhanden ist.

