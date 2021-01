In Wildewiese ist Chaos extrem selten

Sundern Chaos ist nur selten in Wildewiese, normalerweise läuft an Schneetagen alles rund am Schomberg.

Eigentlich könnte es den Wildewiesern aus reinen Marketing-Aspekten Recht sein, so oft in den Nachrichten zu sein. Doch zugeparkte Straßen, abgeriegelte Zufahrten und Einsatz von Polizei und Ordnungsamtes sind nicht die winterliche Normalität in dem kleinen Ortsteil von Sundern.

Selten Chaos

"Wenn Schnee liegt, dann ist es relativ selten, dass es Chaos in Wildewiese gibt", berichtet Gastronomin Marion Steinberg über ihre langjährigen Erfahrungen: "Ich bin jetzt schon über 30 Jahre hier, aber dass es solche Probleme gab, habe ich höchsten zwei Mal erlebt." Denn eines könne man mit Sicherheit sagen: "Parken können wir in Wildewiese", sagt Marion Steinberg. Und damit meint sie nicht die Autofahrer, sondern die verschiedenen Familien in Wildewiese, die sich um das Parken der Rodler und der Skisportler kümmern. Dazu bereiten die Familien Becker und Happe ihre Wiesen entsprechend vor: "Und sie helfen dann, dass in effektiven Reihen und nicht kreuz und quer geparkt wird."

Kurios: Hotelparkplatz war leer

Marion Steinberg ist eine Kuriosität aufgefallen, die auf den Kern des Ganzen führt: "Auf unserem Hotel-Parkplatz gab es genügend freie Plätze. Da haben wir uns schon gewundert, dass wir in den Nachrichten von katastrophalen Zuständen auf der Zufahrt ab Hagen gehört haben." Offensichtlich hätten sich vor allem am langen Neujahrs-Wochenende, und da vor allem am Samstag, 2. Januar, viele Menschen gleichzeitig entschlossen, nach Wildewiese zu fahren: "Es war wohl die Suche nach der Freiheit in diesen Tagen um den Jahreswechsel, wo die Menschen seit dem dritten Advent zu Hause waren", erklärt sich Marion Steinberg die Situation. dass plötzlich ganz viele Autos Wildewiese erreichen wollten.

Totalsperrung nicht richtig

Sie ist sehr zufrieden damit, wie die Stadt Sundern den Engpass derzeit gelöst hat: "Eine totale Sperrung wäre der Sache nicht gerecht geworden", findet die Gastronomin. Ihr Haus hat nach dem ersten Ansturm auch mit einer Würstchenbude am Ortseingang reagiert, um die Menschen wenigstens ein wenig zu versorgen.

Als langjähriger Einwohner von Hagen kennt Bürgermeister Klaus-Rainer Willeke seit fast drei Jahrzehnten die Situation: "So einen Rückstau vom Hohen Lenscheid bis nach uns runter in Hagen habe ich noch nie erlebt", erzählt er auf Anfrage dieser Zeitung. Kleine Staus unmittelbar vor den Großraumparkplätzen im Ort selbst, das habe es immer mal wieder gegeben. Willeke unterstützt auch die jetzt getroffenen Regelungen, dass wenn die Parkplätze im Ort voll sind, die Zufahrt am Hohen Lenscheid gesperrt wird. Eine Zufahrt wird dann, sollten 20 bis 30 Auto wieder abfahren, für eben so viele wieder freigegeben.

Tauwetter zieht heran

Während es am Dienstag nach anfänglichem Tauwetter auch wieder geschneit hat, bleiben aber die Aussichten für das Wochenende wechselhaft. Wenn der Lockdown bis Mitte Februar fortgesetzt wird, bleibt es für die Wildewiese Sport und Freizeit GmbH bei einer kuriosen Konstellation: Es liegt genug Schnee, aber die Lifte können nicht öffnen. Liftbetreiber Alexander Dirks weist noch auf ein anderes Problem hin: Da derzeit der Schnee immer mit dem Blick auf eine mögliche Saisoneröffnung an den Liften präpariert wird, fahren große Geräte wie die Pistenraupe im Skigebiet: "Wir warnen alle Gäste, sich nicht auf die gesperrten Abschnitte zu begeben. Es besteht Lebensgefahr."

Mehr Wetterinformationen

Derzeit meldet die Wildewiese Sport- und Freizeit GmbH eine Schneehöhe von 25 cm. Den letzten richtigen Neuschnee gab es vor einer Woche am 12. Januar. Für die kommenden Tage ist Tauwetter angesagt, ab Donnerstag ist frühestens mit erneuten Schneefällen zu rechnen. Der Rest dieser Woche wird dann wechselhaft bleiben. Mehr Infos unter www.wildewiese.de und über die installierte Webcam.