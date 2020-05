Intensive Schulung auf Distanz für 220 Ärzte in Neheim

Neheim. 220 Mediziner aus ganz Deutschland bereiten sich noch bis Freitag in Neheim auf ihre Tätigkeit auf einer Intensivstation in Pandemiezeiten vor.

In Corona-Zeiten haben sich die Perspektiven verschoben:

Noch vor Wochen waren 50.000 Menschen im Fußballstadion Alltag, inzwischen werden bereits Kleingruppen mit mehr als fünf Leuten argwöhnisch beäugt. Einwöchige Fortbildungen mit über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sorgen in Reihen der Bevölkerung offenbar ebenfalls für Irritationen – wie in den vergangenen Tagen in Neheim zu hören war. Höchste Zeit, die Perspektiven wieder gerade zu rücken, denn es handelt sich dabei um eine ebenso notwendige wie verantwortungsvoll geplante und durchgeführte Maßnahme.

Verantwortlich auch für die notärztliche Versorgung An acht Notarztstandorten in Arnsberg und Umgebung ist die Arbeitsgemeinschaft Intensiv­medizin (AIM) rund um die Uhr für die notärztliche Versorgung verantwortlich. Darüber hinaus werden diverse Fortbildungen, Seminare und Kongresse angeboten. Der Einführungskursus Intensivmedizin dient der Vermittlung von Grundlagen der allgemeinen und speziellen Intensivmedizin. Gedacht ist der Kursus für Ärztinnen und Ärzte, die sich auf ihre Intensivtätigkeit vorbereiten oder noch am Anfang ihrer Intensivtätigkeit stehen. Vormittags werden Grundlagen in Vorträgen vermittelt, die nachmittags direkt in Kleingruppen in den Praktika umgesetzt werden. Zur Praxis gehören die Bedienung verschiedenster Beatmungsgeräte, Umgang mit Bronchoskopen oder Legen einer Thoraxdrainage am Schweinemodell. In Fallbeispielen berichten Referenten von ihren real erlebten Fällen und diskutieren diese mit den Kursusteilnehmer/-innen. In einem speziell eingerichteten Simulatorzentrum bereiten AIM-Mitarbeiter die Kursusteilnehmer auf Erstversorgung und Reanimation von Patienten vor. „Unser Ziel ist es, Sie am Ende des Kurses sicher und angstfrei auf die Intensivstation entlassen zu können“, hat sich die AIM auf die Fahnen geschrieben. Die Beatmungstherapie von Patienten mit einer COVID-19-Pneumonie ist aktuell in der Diskussion. Dabei geht es um die Frage, ob wo­möglich zu früh oder zu häufig invasiv intubiert und maschinell beatmet wird. Weitere Info im Ärzteblatt https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/112075/Wie-COVID-19-Patienten-rechtzeitig-und-richtig-zu-beatmen-sind

„Das Veranstaltungszentrum Kaiserhaus bietet durch seine großzügige Architektur alle Möglichkeiten, die erforderlichen Distanzen und Hygienestandards einzuhalten“, betont der Veranstalter, die Arbeitsgemeinschaft Intensivmedizin e. V. (kurz AIM) mit Sitz in Neheim.

„Sicher bietet unsere Vorgehensweise auch Ansatzpunkte für Dis­kussionen und kontroverse Betrachtungen“, meint Dr. Dietmar Wetzchewald mit Blick auf Kritiker. „Wir sind jedoch überzeugt, dass diese Maßnahmen – auch trotz des damit verbundenen hohen Reiseaufkommens – ihre Berechtigung haben“, ergänzt der heimische Mediziner, der die Weiterbildungen im Kaiserhaus leitet. Dr. Wetzchewald ist sehr an einem offenen Dialog gelegen, darum hat er weitere Informationen zu den Veranstaltungen im „Drei-Fragen-Interview“ (unten) beschrieben und erläutert. Grundsätzlich gilt für die Schulungen:

Jeder Kursus ist aufteilt in zwei gleichgroße Blöcke, bei denen sich theoretische und praktische Fortbildungseinheiten spiegeln, so dass beide Gruppen keinen Kontakt zueinander haben.

Trotz der hohen Teilnehmerzahl wird zu jeder Zeit der Mindestabstand von 1,50 Metern gewahrt, im gesamten Kaiserhaus besteht Maskenpflicht – und bei jedem Teilnehmer wird vor Betreten des Kaiserhauses kontaktlos die Körpertemperatur gemessen.

Nur infektfreie Teilnehmer

Nur Teilnehmer die infektfrei sind, wurden im Vorfeld zum Kursus zugelassen. Wer in den letzten drei Tagen vor Kursusbeginn Kontakt zu Covid-19-Patienten hatte, wurde von der Liste der Veranstaltungsteilnehmer gestrichen.

Auch die Unterbringung sei – dank einer Initiative des Ibis Styles in Zusammenarbeit mit mehreren kleineren Hotels und Vermietern von Ferienwohnungen – unproblematisch, teilt die AIM weiter mit.

„Covid-19 ist eine Erkrankung, bei der wenige Patienten auf einer Intensivstation behandelt werden müssen. Die intensivpflichtigen Patienten in dieser Gruppe sind aber die, bei denen höchste Anforderungen an die Qualifikation der behandelnden Ärzte gestellt werden“, so Dr. Wetzchewald, der außerdem ankündigt: „Wegen hoher Nachfrage werden diese Kurse bis zum 4. Juli 2020 in hoher Taktfrequenz fast nahtlos angeboten.“

Drei Fragen an: Dr. Dietmar Wetzchewald

1 Die Teilnehmerzahl, 220, erscheint in Coronazeiten sehr hoch, wären weniger Teilnehmer eine Alternative?

Schon vor Covid-19 war dieser Kursus ausgebucht. Alle Teilnehmer, die diesen Kursus besuchen, steht der Einsatz auf einer Intensivstation unmittelbar bevor. Mit welcher Begründung hätten wir einzelnen Teilnehmern den Kursus absagen sollen? Denn die Teilnehmerzahl von 220 erscheint in der Tat sehr hoch, spielt faktisch jedoch keine Rolle. Die intensivmedizinische Beatmungstherapie für Covid-19-Patienten kann man nicht in Schnellkursen vermitteln. Hier sind fundierte und strukturierte Fortbildungen unverzichtbar. Wenn nicht in dieser Zeit, wann dann?

2 Das Kontaktverbot gilt grundsätzlich noch bis Anfang Juni, welche Maßnahmen treffen Sie vor diesem Hintergrund?

Basis für diesen Kursus ist eine Genehmigung der Landesregierung NRW. Alle Maßnahmen zur Planung und Durchführung wurden im ständigen Dialog mit der Bezirksregierung, den Gesundheitsbehörden und dem Ordnungsamt erarbeitet.

3 Neben Theorie gibt es sicher auch praktische Schulungsthemen – wie sind diese Anteile derzeit strukturiert?

Auch bei den praktischen Übungen wird der Mindestabstand der Teilnehmer untereinander (1,50 m) nicht unterschritten. Falls zwischen Teilnehmer und Tutor eine Annäherung von weniger als 1,50 m nötig ist, z.B. bei der Korrektur von manuellen Maßnahmen, geschieht dies natürlich auch nur unter Nutzung von Handschuhen und Mund-Nasenschutz. Desinfektion aller Materialien ist unverzichtbar.