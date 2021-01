Interview: "Eine Aufgabe, an der wir wachsen können"

"Im Gespräch" mit Lydia Korndörfer: Die Kuratorin des Kunstvereins Arnsberg rückt positive Effekte der Coronakrise in den Fokus.

Arnsberg. Lydia Korndörfer ist seit Anfang 2020 Kuratorin des Kunstvereins Arnsberg. Nur wenige Wochen nach dem erfolgreichen Beginn ihres Wirkens im Sauerland stellte die Corona-Pandemie auch Kunst und Kultur vor nie gekannte Herausforderungen. Nach einer leichten Entspannung im Sommer und Herbst hat sich die Krise inzwischen wieder verschärft. "Im Gespräch" haben wir die künstlerische Leiterin des KV befragt, wie sie die Situation meistert.

Erneut muss der Kunstverein wegen des Lockdowns geschlossen bleiben, und zwar über den Januar hinaus - was bedeutet das für Ihre Arbeit als Kuratorin?

Lydia Korndörfer: Für Kunst- und Kulturschaffende ist der Lockdown und die Schließung der Institutionen eine echte Herausforderung. Die kuratorische Arbeit beinhaltet immer auch, schnell und lösungsorientiert auf unvorhergesehene Situationen zu reagieren. Bis zu einem gewissen Grad ist man also an Ausnahmesituationen und Planänderungen gewöhnt. Die aktuelle Situation übertrifft dennoch alles, was ich bisher erlebt habe, weil schlichtweg gar nicht klar ist, wann und in welchem Rahmen die kulturelle Arbeit wieder aufgenommen werden kann. Es fällt dementsprechend schwer, Vorarbeit zu leisten und zu planen. Rückblickend wird sich das vielleicht weniger dramatisch darstellen. Schaut man auf das Programm zurück, das wir 2020 trotz der schwierigen Umstände realisiert haben, ist schnell vergessen, welche Hürden wir bereits im vergangenen Jahr genommen haben. Wir sind sehr froh, dass wir bis auf unsere Jahresgaben-Ausstellung das gesamte, geplante Programm realisieren konnten. Für dieses Jahr bleibt zu hoffen, dass wir uns am Ende ähnlich durch die Krise winden. Aber es ist klar, dass das kein Spaziergang wird. Einige Kollegen und Kolleginnen wie z.B. Rebekka Seubert vom Kunstverein Dortmund werden sicher bestätigen können, dass es zudem eine echte Aufgabe darstellt und einiges an Energie und Geduld erfordert, in einer solchen Zeit die Künstlerische Leitung eines Kunstvereins zu übernehmen.

Sie leben nicht in Arnsberg - erschwert das Ihre Arbeit zusätzlich?

Der Verein hat sich ja seit vielen Jahren darauf eingerichtet, dass die Künstlerischen Leiter*innen allein in den Auf- und Abbauphasen der Ausstellungen sowie für Events oder wichtige Treffen vor Ort sind. Das hat viele Vorteile, weil so Treffen und Transporte – beispielsweise in Berlin, wo viele der Künstler*innen leben, mit denen wir gearbeitet haben – organisiert werden konnten, für die sonst Berufsreisen nötig gewesen wären. Der Verein ist strukturell also gut darauf eingestellt. Was die Arbeit dennoch sehr erschwert hat, waren die pandemiebedingten Kontakt- und Reisebeschränkungen. Es wird natürlich eine denkbar ungünstige Ausgangssituation geschaffen, um einen Ort und die Mitglieder des Vereins kennenzulernen, wenn man dazu angehalten ist, möglichst wenig zu reisen und wenig Kontakte zu pflegen. Das hat leider dazu geführt, dass wir im Jahr 2020 nur in kurzer Zeit und möglichst effizient das Nötigste erledigen konnten und all das, wovon die Arbeit im Kunstverein lebt – der Austausch und die Gespräche über Kunst – zwangsläufig zu kurz kamen.

Bereits 2020 wurden digitale Formate wie "virtuelle Führungen" genutzt - wie erfolgreich war dieser Weg, und wird er 2021 fortgesetzt?

Im vergangenen Jahr und in Eigenregie habe ich für meine erste Ausstellung im Kunstverein Arnsberg „Brad Downey. Flupp Blubb Boing“, die leider kurz nach der Eröffnung schließen musste, eine Online-Führung bzw. einen Audioguide produziert, der auf Instagram einsehbar ist. Pro Ausstellungsraum gibt es einen ‘Post‘ mit mehreren Installationsansichten und Detailaufnahmen. Der Gang durch die Ausstellung wird also nachvollziehbar. Die einzelnen Bilder wurden dabei mit einem Voice-Over kombiniert, in dem ich über die Hintergründe der Arbeiten spreche. Als Reaktion auf das Projekt habe ich viele positive Rückmeldungen erhalten, und der Künstler war sehr dankbar, dass seine Ausstellung auf diesem Wege zugänglich gemacht und ausführlich aufbereitet wurde. Da es für mich aber eine recht aufwendige und zeitintensive Produktion war, musste ich einsehen, dass ich dieses Projekt neben meinen Aufgaben am Kunstverein nicht langfristig übernehmen kann. Für eine Fortsetzung des Projektes bräuchte es also schlicht mehr Personal. Ich bin daher für die folgenden Ausstellungen dazu übergegangen, eine einfachere Version einer Online-Führung anzubieten. Die Ausstellungsräume werden noch immer in einzelnen ‘Posts‘ vorgestellt, aber die thematischen Hintergründe nun einfach in kurzen Texten beschrieben.

Trotz Coronakrise, wie sieht die Jahresplanung im Kunstverein aus, auch mit Blick auf die "Jahresgaben"?

Die ‘Jahresgaben‘ sind bereits in Arnsberg. Aktuell warten wir auf eine Entscheidung der Regierung, um planen zu können, wann und wie wir die Ausstellung eröffnen können. Bis dahin zeigen wir eine Vorschau mit ausgewählten Arbeiten auf unserer Homepage. In den kommenden Wochen sollen auch die teilnehmenden Künstler*innen auf Instagram vorgestellt werden. Mit dem Programm für 2021 werden wir vermutlich weiterhin flexibel verfahren müssen. So viel lässt sich bereits sagen: Während wir mit Brad Downey und Ariel Reichman zwei künstlerische Positionen gezeigt haben, die Bezug auf gesellschaftsrelevante, politische und religiöse Themen nehmen, soll in diesem Jahr die Verbindung von Kunst und Wissenschaft im Vordergrund stehen.

Künstler leiden besonders unter der Krise – wie geht es Ihnen derzeit?

Ich versuche, diese außergewöhnliche Situation beruflich und privat als Aufgabe zu verstehen, an der wir wachsen können. Es macht mir Mut, mich auf die positiven Effekte der Krise zu konzentrieren und die Neuerungen zu beobachten, die sie hervorbringt: So werden seit vergangenem Jahr die Möglichkeiten des Digitalen sehr viel ernsthafter in die kulturelle Arbeit integriert. Die Museen öffnen sich - und verschiedenste Angebote werden international und für jeden zugänglich – also ein großer Gewinn, wenn man das Ganze unter der Prämisse betrachtet, dass das Digitale eben nicht das Erlebnis vor dem Original ersetzen, sondern vielmehr um eine andere Form des Zugangs ergänzen soll. Außerdem beobachte ich auch im professionellen Bereich einen neuen zwischenmenschlichen Umgang, der durch sehr viel mehr Menschlichkeit und Nahbarkeit geprägt ist.

