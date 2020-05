Kandidatenkür in Arnsberg und Sundern startet am 23. Mai

Arnsberg/Sundern. Die Vorbereitungen für die Kommunalwahl gehen weiter. Das lässt die neue Corona-Verordnung zu: Auftakt ist in Arnsberg bei der SPD, am 23. Mai.

Seit Montag ist klar, wie die Vorbereitungen der Parteien für die Kommunalwahl weiterlaufen können. Die zweite Änderung zur Coronaschutzverordnung regelt die Zulässigkeit von Versammlungen und Sitzungen im Vorfeld der Aufstellungsversammlungen, also vorbereitende Sitzungen der Ortsverbände. Unsere Zeitung sprach mit einigen Parteivertretern stellvertretend darüber.

Einig sind sich alle Politiker, diese Kommunalwahl wird anders als andere: „Uns bleiben nach der Aufstellung der Kandidaten nur drei Monate, um einen Wahlkampf zu führen“, berichtet Sunderns SPD-Stadtverbandsvorsitzender Lars Dünnebacke. „Wie anders der Wahlkampf sein wird, wissen wir noch nicht genau, aber sehr viel wird wohl über das Internet passieren“, sagt er. Angepeilt ist bei den Sozialdemokraten ein Termin für die Aufstellungsversammlung Anfang Juni: „Wir klären gerade ab, wo. Möglicherweise in einer Schützenhalle.“ Drei Ortsverbände müssen zuvor noch ihre Kandidaten-Frage klären.

CDU tagt am 24. Juni

Einen Tick weiter ist die CDU in Sundern: „Wir werden am Mittwoch, 24. Juni, die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahlbezirke nominieren. Unsere Aufstellungsversammlung wird voraussichtlich in der Schützenhalle Sundern stattfinden - damit wir die Abstands- und Hygieneregeln einhalten können“, so Parteivorsitzender Stefan Lange. In den vergangenen Wochen habe man sehr intensiv mit Audio- und Videokonferenzsystemen gearbeitet, um die Kommunalwahl vorzubereiten. Einen Bürgermeister-Kandidaten muss die CDU nicht mehr wählen: Georg Te Pass wurde am 6. November nominiert.

CDU Arnsberg hat Kandidaten

Gelassen kann auch die CDU in Arnsberg voran schauen. Sie hat bereits am 6. März ihre Kandidaten für

den Stadtrat benannt. Darüber ist auch der Kreisgeschäftsführer der CDU, Friedrich Nies, froh: „Ich habe im Juni elf Aufstellungsveranstaltungen im Kreisgebiet. Das drubbelt sich“, so Nies. Nach Sundern am 24. Juni folge am Samstag, 27. Juni, in der Bestwiger Schützenhalle,der CDU-Aufstellungsparteitag für Landrat und Kreistag. „Wir hoffen, dass wir das alles äußerst breiträumig und ordnungsgemäß hinbekommen“, sagt Nies. Zusammen mit den Kreisverbänden aus Soest und Olpe habe man gemeinsam Hygiene-Einheiten angeschafft: „Die werden untereinander ausgetauscht. Aber Spuckschutz, Handschuhe, Masken und ähnliches schafft jeder selbst an“, so Nies zu dem nicht unerheblichen Aufwand.

SPD startet am 23. Mai durch

Gut vorbereitet hat sich auch der SPD-Stadtverband in Arnsberg: „Durch meine guten Kontakte in der Schützenbruderschaft Bruchhausen haben wir dort frühzeitig nachgefragt: Am 23. Mai werden wird dort die absolut notwendige Versammlung stattfinden“, so Stadtverbandsvorsitzender Tim Breuner. Der eigentliche Termin war der 16. März: „Das war sehr knapp am Ziel vorbei. Wir hoffen nun, dass nicht ganze Busse aus den Ortsvereinen nach Bruchhausen kommen, um ihre Kandidaten zu unterstützen. Da bitten wir schon um Nachsicht, es diesmal anders zu machen“, sagt Breuner.