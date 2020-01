Karneval total: Termine der Arnsberger Narren

Die närrische Session kommt in Fahrt. Unsere Zeitung gibt einen Überblick über einige der wichtigen Termine in der Stadt Arnsberg. Gerne ergänzen wir diese Liste auch noch. Fakt ist jedenfalls: Arnsberg gehört mit diesem Programm zu den Karnevalshochburgen des Sauerlandes.

Hoher Rat tagt

Am 30. Januar tagt der hohe Rat. der Kleinen Arnsberger Karnevalsgesellschaft (KLAKAG) von 19 bis 21 Uhr im Hotel zum Landsberger Hof.

Der Propstei-Frauenkarneval in Arnsberg in der Festhalle der Bürgerschützen steigt am 5. und 7. Februar um 16.01 bzw. 19.11 Uhr. Auch am 7. Februar feiern die Frauen von St. Petri Hüsten ab 18.31 Uhr im Petrushaus ihren „neuen“ Karneval.

Seniorenkarneval

Weiter geht es dann am 8. Februar von 15 bis 17 Uhr in der Berbketalhalle mit dem Seniorenkarneval der Schreppenberger Schützen. Bei Kaffee, Kuchen und Musik wird hier über alte Zeiten geredet und das Programm der KLAKAG bestaunt.

Am Samstag, 8. Februar, ist es wieder so weit. Dann öffnen sich um 18 Uhr die Türen der Oeventroper Schützenhalle für den großen Dinscheder Kompaniekarneval - mit einem tollen Live-Programm und natürlich Live-Musik vom Allerfeinsten. Zu diesem Abend mit einigen rasanten Überraschungen und zwei alten Bekannten (wer mag das sein?) ist jedermann willkommen. Das Programm wird um 19 Uhr von Elferratspräsident Oliver Vieth eröffnet.

Prunksitzung in Neheim

Von 18.30 bis 23 Uhr am selben Tag folgt dann unter dem Sessionsmotto „Der Möppel unser Superheld, bringt Frohsinn in die ganze Welt“ die große Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle in Herdringen. Durch das umfangreiche Programm, gefüllt mit Tänzen der Garde, Sketchen und Musik, führen Präsidentin Gertrud Franke und Vize Nina Werner. Vorverkaufskarten können bei Gertrud Franke bestellt werden.

Auch der Neheimer kfd-Frauenkarneval findet am 12. Februar ab 17.01 Uhr im Bergheimer Hof statt (Info: 02932-22919). Die kfd Voßwinkel feiert am 14. Februar um 19.11 Uhr in der Schützenhalle.

Am 14. Februar sind die Karnevalisten dann von 19 bis 22 Uhr beim Gemeindekarneval im Gemeindesaal in Heilig Kreuz Arnsberg.

Prunksitzung Hüsten

Einen Tag später um 18.30 Uhr lädt die Hüstener Karnevalsgesellschaft (HüKaGe) zur großen Prunksitzung in die Schützenhalle Hüsten. An diesem Abend steigt auch der Glösinger Karneval.

Karneval der Generationen

Der Karneval der Generationen ist am 18. Februar von 14.30 bis 16.30 Uhr in der Schützenhalle in Bruchhausen. Die Eigenbeteiligung für Kaffee und Kuchen beträgt 6 Euro und kann vom 20. Januar bis zum 12. Februar in den Stadtbüros in Arnsberg in bar gezahlt werden. Die dafür ausgehändigte Verzehrkarte dient als Eintrittskarte.

Rathaussturm

Am 20. Februar um 10 Uhr stürmen die Karnevalsgesellschaften KLAKAG Arnsberg, Blau-Weiß Neheim und die Hüstener HüKaGe traditionsgemäß das Rathaus. Von 15 bis 17.30 Uhr folgt der KLAKAG-Kinderkarneval im Jugendbegegnungszentrum (JBZ) Arnsberg.

Kinderkarneval Oeventrop

Ebenfalls am 20. Februar heißt es „...wer nicht fragt, bleibt dumm“ beim Kinder-Karneval in Dinschede. Los geht es um 10 Uhr an der Grundschule. Der Umzug ist Teil des Arnsberger Straßenkarnevals.

Dieser organisiert sich traditionell auch in Arnsberg an Weiberfastnacht (20. Februar) am Neumarkt frei, wenn die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen am Ort verkleidet und angeheitert auf den Steinweg strömen.

Die kfd Oeventrop feiert am 20. Februar unter dem Motto „40 Jahre und kein bisschen leise“ ab 19.11 Uhr in der Schützenhalle Oeventrop.

Unter dem Motto „Weiberfastnacht – Endlich mal wieder was los in Müschede!“ lädt die Schützenbruderschaft St. Hubertus Müschede am Weiberfastnachtsdonnerstag, 20. Februar, Jeckinnen und Jecken ab 18 Uhr in den Schützenkrug Müschede ein.

Einen Tag danach, am Freitag, den 21. Februar, findet ab 19 Uhr in Wennigloh wieder der Hallenkarneval statt. Begonnen wird wie gewohnt mit einem schönen Programm und dann ab 22 Uhr spielt die Liveband „Schlussakkord“. Eintrittskarten im Vorverkauf für 7 Euro und an der Abendkasse für 9 Euro.

Am 22. Februar steht der Karneval in Uentrop an. Unter dem Motto „Uentrop goes to Hollywood!“ beginnt die Prinzenproklamation um 19 Uhr in der Schützenhalle Uentrop.

„Lindwurm der Freude“

Nach dem Empfang des Prinzen am 23. Februar von 11 bis 14 Uhr am Alten Rathaus zieht der große Karnevalsumzug „Lindwurm der Freude“ am Sonntag wieder durch Arnsberg. Die Abschlussparty ist ab 17 Uhr auf dem Neumarkt.

