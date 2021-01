Kein Ansturm auf Sundern-Wildewiese am Wochenende

Polizei und Ordnungsamt müssen nur vereinzelt eingreifen. Keine Sperrungen notwendig.

Sundern/Hochsauerlandkreis. "Am Wochenende zog es insgesamt weniger Schneetouristen ins Sauerland", bilanzieren Kreispolizei und Ordnungsämter. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag blieb es - trotz (oder wegen?) Neuschnee bis ins Flachland in der Nacht zum Sonntag - entspannt: Zu keinem Zeitpunkt mussten Zufahrten oder Straßen gesperrt werden.

Menschen die angereist waren, hielten sich überwiegend an die Ge- und Verbote. Auch am Sonntag waren die Kommunen mit Ski- und Rodelgebieten sowie die Kreispolizeibehörde Hochsauerland gut vorbereitet, um die Einhaltung der Coronaschutzverordnung und der ergänzenden Allgemeinverfügungen zu überwachen.

14 Verwarngelder

In Sundern wurden am Wochenende 14 Verwarngelder erhoben und eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige geschrieben. Im Bereich Brilon wurden zwei weitere Verkehrsverstöße festgestellt. Im Bereich Winterberg wurden insgesamt 21 Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung festgestellt, die zu 21 Platzverweisen führten.

Ordnungsämter der zuständigen Kommunen und die Polizei stehen auch in der nächsten Woche im ständigen Austausch. Gemeinsam wird die Situation weiterhin beobachtet und bewertet. "Wir hoffen, dass die Mensch die Appelle

weiterhin ernst nehmen und zu Hause bleiben", so die Ordnungsbehörden.