"Klingender Advent" lässt bei Senioren Freudentränen fließen

Arnsberg Die in unserem "Klingenden Advent" vereinten Chöre und Musikvereine lassen im Seniorenhaus St. Anna in Arnsberg Freudentränen fließen.

Musik macht Menschen Freude – vor allem in der Weihnachtszeit. Chöre, Musikvereine und Künstler aus Arnsberg und Sundern leiden ebenso unter dem coronabedingten Ausfall aller Weihnachts- und Adventskonzerte wie die Menschen, die sich in normalen Jahren in Kirchen und Konzerthallen an den musikalischen Einstimmungen auf die Festtage erfreuen. Unsere Zeitung öffnete deshalb täglich Kläppchen eines musikalischen Adventskalenders und präsentierte im digitalen Format „Klingender Advent“ Konzertmitschnitte der Chöre und Musikvereine der Region. Den Bewohner des Seniorenhauses St. Anna in Arnsberg machten diese damit eine besondere Freude. Sie schauten sich das digitale Konzert jetzt mit einem Quick-up-Beamer auf einer Leinwand an.

8000 Nutzer hören "Klingenden Advent"

„Sie können sich sicher vorstellen, dass uns und auch mir persönlich besonders in dieser Zeit ganz viel Chormusik und Begegnung fehlt“, sagt Peter Sölken. Er leitet die Gerd-Schüttler-Chöre der Musikschule Hochsauerlandkreis, die im „Klingenden Advent“ mit „Macht hoch die Tür“ und „Oh du Fröhliche“ am 24. Dezember das große Finale anstimmen. Insgesamt 20 Chöre und Musikvereine beteiligten sich am digitalen Konzert, das 8.000 Nutzer erreichte, die sich mindestens eines der 25 eingestellten You Tube-Videos anschauten und anhörten.

Digitales Konzert auf Leinwand

Darunter auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenhauses St. Anna in Arnsberg. Über den Quick.up-Beamer wurden die Beiträge der heimischen Musikvereine und Chöre an die Wände der einzelnen Wohngruppen projiziert. „Sie sorgten für ein Lächeln auf den Gesichtern der Bewohner, die die ihnen bekannten Texte gerne mitsangen“, erzählt Sabina Teine, Leiterin des Sozialen Dienstes im Caritas-Haus. „Besonders das Adventssingen mit dem MGV Sauerlandia, Melina Kupitz und Annika Haberland in unserer Sankt Anna-Kapelle und der Besuch des großen Weihnachtskonzertes im Sauerlandtheater fehlten in diesem Jahr“, so Sabina Teine. „Da berührten die Stücke der bekannten Chöre besonders und oftmals floss auch das ein oder andere Tränchen“. Besonders freuten sich die Bewohner des Hauses, dass auch Melina Kupitz und Annika Haberland mit ihrem „Imagine“ von John Lennon im „Klingenden Advent“ zu hören sind.

Musik wirkt auf Demenz-Kranke

„Musik hat besonders auf demenziell veränderte Bewohner einen starken Einfluss“, sagt Sabina Teine. Das sei beim Zeigen der Videos wieder deutlich geworden. Eine Bewohnerin, die sonst viel über den Bereich läuft, sei die gesamte Dreiviertelstunde dabei geblieben und habe konzentriert zu gehört. „Eine weitere Bewohnerin, die viel weint und vor sich hin spricht, fing bei dem Lied ‚Leise rieselt der Schnee‘ an mitzusingen.

Man beobachte bei allen Bewohnern wie aufmerksam und konzentriert sie musikalische Angebote verfolgen. „Dabei kommt uns die Nutzung der Qwick.up-Projektoren, die wir über unseren Förderverein finanzieren konnten, zu gute, da wir damit ein sehr großes Bild projizieren können oder auch für bettlägerige Bewohner Bilder an der Zimmerdecke zeigen können“, freut sich Sabina Teine.

Weihnachten im Seniorenhaus

An Heiligabend werden Mitarbeiter und Bewohner des Caritas-Hauses St. Anna in den einzelnen Wohngruppen Krippenfeiern und anschließend bei Kaffee und Torte einen besinnlichen Nachmittag mit Geschichten und Gedichten und natürlich Bescherung haben. Anschließend wird noch gemeinsam zu Abend gegessen. An den weiteren Feiertagen finden Besuche mit vorheriger Anmeldung statt. „Inzwischen ist es so das Besucher die auf die ihre Angehörigen auf dem Zimmer - das ist nur bei Einzelzimmern möglich -besuchen, vorher mit einem Schnelltest getestet werden“, erklärt Sabina Teine. Das alles sei mit viel Arbeitsaufwand verbunden. Wichtig sei aber, dass Weihnachten um das Seniorenhaus keinen Bogen macht.