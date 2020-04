Klinikum Hochsauerland plant Rückkehr in Regelbetrieb

Arnsberg. Das Klinikum Hochsauerland plant die schrittweise Rückkehr zum Regelbetrieb. Arnsberger Standort nun nicht mehr nur für Corona-Patienten.

Orientiert an den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und des Bundesministeriums für Gesundheit ist im Klinikum Hochsauerland in der ersten Maiwoche die sukzessive Wiederaufnahme des Regelbetriebs mit geplanten Operationen vorgesehen.

Wieder OPs in Arnsberg

Hüft- und Knieoperationen sowie weitere planbare Eingriffe sollen dann auch wieder im Marienhospital Arnsberg stattfinden. Dazu sei zunächst eine Rückverlegung der Kliniken für Unfallchirurgie und Orthopädie sowie der Neurochirurgie an den Standort Marienhospital notwendig. Diese waren Mitte Märztemporär an zwei andere Standorte verlagert worden, um gemäß den Vorgaben der Gesundheitsbehörden am Standort Marienhospital in kürzester Zeit vorsorglich 101 Betten für die prognostizierte Corona-Infektionswelle freizuhalten. „Die freigehaltenen Kapazitäten sind bisher mit maximal bis 40 Prozent in Anspruch genommen worden. Aufgrund der aktuell rückläufigen Entwicklung der Anzahl der Neuinfektionen werden wir künftig die für Covid-19-Patienten reservierten Behandlungskapazitäten flexibel an die Bedarfslage anpassen“, sagt Werner Kemper, Sprecher der Geschäftsführung des Klinikums Hochsauerland. Frei werdende Kapazitäten stehen dann wieder für die Regelversorgung zur Verfügung.

Die Leistungsfähigkeit zur Versorgung von Covid-19-Patienten wird aber weiterhin aufrechterhalten. Der Standort Marienhospital soll auch künftig zentrale Anlaufstelle für die ambulante Diagnostik und stationäre Versorgung von Covid-19 Patienten sein. Die Behandlungsbereiche für Covid-19-Patienten im Marienhospital sind räumlich strikt von anderen Behandlungsbereichen getrennt. Somit ist ein Kontakt mit anderen Patienten ausgeschlossen.

Weiter in großer Bereitschaft

Für Covid-19 Patienten reserviert bleiben die im März zusätzlich eingerichteten separaten acht Intensivbehandlungsbetten mit Beatmungsmöglichkeit, die Isolierstation mit 14 Betten sowie im Bedarfsfall eine weitere Station. Zudem soll auch eine feste Zuordnung der Behandlungsteams zu den entsprechenden Stationen Garant dafür sein, dass eine überschneidungsfreie Trennung von Regel- und Coronaversorgung gewährleistet wird. „Sollte ein Anstieg der Zahl der Covid-19-Patienten dies erforderlich machen, kann innerhalb von wenigen Stunden die Behandlungskapazität für Covid-19 Patienten über das zuvor beschriebene Potenzial wieder umfassend erhöht werden“, so das Klinikum.

Rückverlegung der Kliniken

Ab Montag, 4. Mai, sind die Kliniken für Unfallchirurgie und Orthopädie sowie die Klinik für Neurochirurgie wieder am Standort Marienhospital für die Patienten da. Die zentrale chirurgische Notaufnahme am Marienhospital wird ab Dienstag, 5. Mai, 7 Uhr, wiedervollumfänglich zur Verfügung stehen. Auch die Klinik für Innere Medizin kann ab 4. Mai ihrem Versorgungsauftrag wieder ohne Einschränkungen nachkommen und planbare Behandlungen für Patienten mit internistischen Erkrankungen wie Diabetes oder Rheumavollumfänglich durchführen.

OP waren verlegt worden

Um Kapazitäten für eine möglicherweise steigende Zahl an Corona-Patienten freizuhalten, sind seit Mitte März, soweit medizinisch vertretbar, planbare Operationen und Behandlungen verschoben und zum Teil auf einen späteren Zeitpunkt verlegt worden. Allein in der Endoprothetik betraf dies mehr als 50 Operationen. „Viele Patienten, die mit großem Verständnis für die besondere Situation gewartet haben, können jetzt in den nächsten Wochen wieder umfassend versorgt werden“, so Klinikum-Sprecher Richard Bornkessel.

Über 900 Betten an vier Standorten

Die vier Krankenhausstandorte des Klinikums Hochsauerland in Arnsberg und Meschede verfügen zusammen über 927 Betten. In 32 Kliniken sowie vier Instituten wird ein umfassendes Angebot an Gesundheitsleistungen für fast jede Erkrankung, von der breiten Grund- und Regelversorgung bis hin zu 12 Schwerpunktzentren, angeboten. Pro Jahr werden in den vier Krankenhäusern ca. 40.000 Patienten stationär und über 65.000 Patienten ambulant behandelt. Mit über 2.500 Beschäftigten ist die Gesellschaft zudem einer der größten Arbeitgeber und Ausbilder der Region.