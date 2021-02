Die Mitarbeiter-Impfungen im Klinikum Hochsauerland sollen am Dienstag fortgesetzt werden.

Corona-Impfung Klinikum Hochsauerland setzt Impfungen am Dienstag fort

Arnsberg Klinikum Hochsauerland setzt Dienstag die Mitarbeiter-Impfungen fort. Klinikum-Spitze schon geimpft - Verweis auf Impfverordnung.

Das Klinikum Hochsauerland rechnet damit, dass es am Dienstag und Donnerstag weitere Mitarbeiter des Hauses im klinikeigenen Impfzentrum in der ehemaligen Petrischule Hüsten impfen kann. Bis Ende Januar 2021 haben im Klinikum Hochsauerland bereits 60 Beschäftigte des Pflegezentrums sowie 686 Beschäftige der vier Krankenhausstandorte eine freiwillige Corona-Schutzimpfung erhalten, ehe ein Lieferstopp eintrat.

"Da am Klinikum Hochsauerland ein Großteil der Covid-19-Patienten des HSK behandelt werden, ist es erklärtes Ziel der Krankenhausleitung, möglichst schnell allen Mitarbeitern eine freiwillige Impfung anbieten zu können", so das Klinikum auf Nachfrage.

Das Klinikum Hochsauerland habe bereits am 2. Januar 2021 sowohl dem Hochsauerlandkreis als auch dem Land NRW eine Übersicht über die Anzahl der zu impfenden Mitarbeiter in den einzelnen Priorisierungsstufen übersandt. Auf dieser Basis wurde dem Klinikum durch das Land eine erste Zuteilung von rund 1.350 Impfdosen zugesagt, von denen dann bis zum 19. Januar 2020 zunächst rund die Hälfte geliefert und verimpft wurde.

An Impfverordnung orientiert

Vor dem Hintergrund bekanntgewordener Irritation darüber, dass offenbar Geschäftsführer Werner Kemper schon geimpft wurde, während noch nicht alle Mitarbeiter eine Impfe erhielten, verweist das Klinikum auf die Corona-Impfverordnung. "Bei der Vergabe der Impftermine hat sich das Klinikum strikt an den Regelungen der Corona-Impfverordnung und den aktuellen Erfahrungswerten im Umgang mit den Covid-Patienten im Klinikum orientiert", so das Klinikum. Selbstverständlich seien und würden auch Mitarbeiter geimpft, die im Impfzentrum des Klinikums arbeiten.

"Vorbildfunktionen"

Die Impfung "von Personen, die im öffentlichen Gesundheitsdienst oder in besonders relevanter (leitender) Position zur Aufrechterhaltung der Krankenhausinfrastruktur tätig sind“ sähe die Impfverordnung ebenfalls ausdrücklich vor. "Ihrer Verantwortung und Beispielfunktion folgend haben sich demgemäß auch Ärztliche Direktoren sowie der Sprecher der Geschäftsführung impfen lassen", erklärt das Klinikum. Bei letzterem seien dazu Restmengen genutzt, also Impfdosen, die in der ursprünglichen Planung nicht vorgesehen waren und ansonsten verfallen wären. Mitarbeiter aus administrativen Bereichen, die nicht unter die zuvor beschriebenen Regelungen fallen und nicht im Impfzentrum eingesetzt sind, seien bisher nicht geimpft worden.

Weitere Lieferungen zugesagt

Für Dienstag (02.02.21) und Donnerstag (04.02.21) dieser Woche ist die Lieferung weiterer Impfstoffdosen zugesagt, so dass nochmals ein großer Teil der Beschäftigten entsprechend den Priorisierungsvorgaben der Ständigen Impfkommission (STIKO) geimpft werden kann. Unverändert werde die Krankenhausleitung aber weiterhin an dem Ziel festhalten, möglichst schnell möglichst allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine freiwillige Impfung gegen SARS-CoV-2 anbieten zu können.