Klinikum profitiert von zuvor eingeleiteter Umstrukturierung

Das Klinikum Hochsauerland hofft darauf, dass die Zahl der stationär im Coronazentrum im Marienhospital Arnsberg zu versorgenden mit dem Coronavirus infizierten Patienten weiterhin nur mäßig ansteigt. „So gewinnen wir wertvolle Zeit“, sagt Geschäftsführer Werner Kemper. Stand Donnerstagmittag werden im gesamten Hochsauerlandkreis erst 27 Patienten stationär und davon nur sieben intensivmedizinisch betreut - und diese nicht alle im Klinikum Hochsauerland.

Hoffen auf kontinuierlichen Anstieg

„Das kontinuierliche Anwachsen der Belegungszahlen ist ein guter Weg“, sagt Kemper. Das Klinikum und sein Ärzte- und Pflegeperson könnten so wichtige Erfahrungen sammeln für den Moment, wenn die Zahlen massiv anziehen sollten. „Wir können uns einarbeiten“, sagt Kemper.

Zu berücksichtigen sei nicht allein die Bettenzahl, sondern auch die des Personals. „Die Corona-Patienten mit schweren Verläufen brauchen ein ganz enges Monitoring“, so Kemper, „entscheidend ist das Personal an den Betten“.

Kapazitäten frei

Noch hat das Coronazentrum am Marienhospital in Arnsberg seine Kapazitäten nur zu geringen Teilen ausgeschöpft, was sich aber schnell ändern kann. „Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet“, sagt Werner Kemper.

Das Klinikum Hochsauerland meldet seine Kapazitäten und Belegungen der intensivmedizinischen Betten täglich an die Bezirksregierung Arnsberg. „Da ist bereits ein Meldesystem etabliert“, so Kemper. So könne es sein, dass das Klinikum Hochsauerland auch Patienten aus überlasteten Hospitälern in anderen Regionen aufnehmen müsse. „Noch liegt uns aber keine Anforderung vor“, sagte Werner Kemper am Donnerstagnachmittag. Das Klinikum sei jedenfalls Bestandteil eines Katasters zur Verteilung von Patienten.

74 Intensivbetten an vier Standorten

Das Klinikum Hochsauerland rüstet weiter auf, um auf eine größere Welle von intensivmedizinisch zu betreuende Corona-Patienten vorbereitet zu sein. Zeitnah sollen an den vier Standorten 74 Intensivbetten mit Beatmungsplätzen zur Verfügung stehen.

Die Intensivstation am Standort Marienhospital wurde bereits in der vergangenen Woche von zuvor 15 auf insgesamt 23 Intensivbetten-/Beatmungsplätze erweitert. Hierzu wurde die bestehende Station 5 in das Intensivkonzept integriert. Das Marienhospital Arnsberg ist zum Corona-Krankenhaus erklärt worden. Insgesamt gibt es dort rund 100 Betten zur Aufnahme von am Coronavirus Erkrankte. „Darüber hinaus ist auch an den drei weiteren Standorten des Klinikums Hochsauerland ein Ausbau der Intensivbetten- und Beatmungsplätze vorgesehen“, erläutert Klinikum-Sprecher Richard Bornkessel. Am Standort Karolinen-Hospital ist die ehemalige, inzwischen renovierte Intensivstation mit acht zusätzlichen Intensivbetten bereits wieder in Betrieb genommen worden, so dass am Standort Karolinen-Hospital nun 18 Intensivbetten-/Beatmungsplätze zur Verfügung stehen. Dabei aber soll es nicht bleiben. Die Intensivstationen am Standort St. Johannes-Hospital Neheim soll nach Auskunft vom Klinikum von acht auf zwölf und im St. Walburga-Krankenhaus Meschede von bisher 13 auf 21 Intensivbetten-/Beatmungsplätze erweitert werden. „Lieferzusagen über 20 zusätzliche Beatmungsgeräte liegen vor“, sagt Richard Bornkessel.

Eingeleiteter Prozess hilft

Das Klinikum Hochsauerland hatte sich mit der Einrichtung des Coronazentrums in Arnsberg früh auf den Weg gemacht. „Wir profitieren dabei von den schon zuvor eingeleiteten Umstrukturierungen im Klinikum“, betont Werner Kemper. Er verweist auf die Entwicklung des Klinikums: Als sich das Klinikum zusammengeschlossen habe, habe der Anteil an Intensivbetten bei 2,9 Prozent gelegen. Nun sei eine Quote von 9 Prozent erreicht. Und das, obwohl der Ausbau des Standortes Hüsten zum intensivmedizinischen Zentrum der Region ja gerade erst im Gange sei. „Wenn wir das jetzt schon fertig hätten, sähe vieles anders aus“, sagt Werner Kemper, „aber noch ist da ja nur ein tiefes Bauloch“. Die Bauarbeiten haben zu Beginn des Jahres begonnen.