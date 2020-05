Laurentianum: „Roter Teppich“ für Abiturienten im Wildwald

Das Gymnasium Laurentianum sucht in der Coronakrise weiter kreative Wege: Auch für die Vergabe der Abiturzeugnisse hat sich die Schule etwas Außergewöhnliches einfallen lassen. Den Abiturienten 2020 wird in schwierigen Zeiten der „rote Teppich“ im Wildwald Voßwinkel ausgerollt.

Viel Verzicht

Die Abiturienten, die aufgrund der Kontaktbeschränkungen auf ihre klassischen Abifeiern verzichten müssen, erhalten ihre Zeugnisse bei einer Freiluftveranstaltung am 25. Juni ab 10.30 Uhr im Wildwald Voßwinkel. Über ein Kamerateam wird es einen Video für die Eltern geben. Einzel-Fotoshootings am See sollen den besonderen Moment in außergewöhnlichen Zeiten für die Schüler/-innen festhalten.

Die Schulleitung des Arnsberger Gymnasiums hatte sich von Beginn an viel Gedanken darum gemacht, wie dem Abiturjahrgang und den jungen Menschen nach dem gefühlten Verlust ihrer „Time of your life“ dennoch ein würdiger Abschluss ihrer Schullaufbahn bereitet werden kann.

Im Wildwald können die „Laurentianer“ im überdachten Freiluft-Forum gefeiert werden. Hier ist unter Einhaltung der Hygieneregeln genügend Platz für einen Wortgottesdienst und das Programm mit Reden des Bürgermeisters, der Schulleitung und der Abiturienten. Die Zeugnisübergabe findet dann tatsächlich auf einem roten Teppich statt.

Bestellen Sie hier unseren Arnsberg-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Musikalisch führen die Fachschaft Musik und Charlotte Weimar durch das Programm. Das Kamerateam „Vorzeigekind“ macht die Aufnahmen für das Video, während Barbara Aneser die „besonderen Fotografien“ erstellen wird.