Lieferverzögerung: Am Montag kein Impfstoff für HSK

Arnsberg/Sundern. Die Impfaktion gegen Corona verzögert sich im Hochsauerlandkreis. Am Montag, 28. Dezember, wurde dem HSK kein Impfstoff ausgeliefert.

Am Montag, 28. Dezember, hat der Hochsauerlandkreis keinen Impfstoff gegen Corona bekommen. Dies teilte die HSK-Pressestelle auf Anfrage der Westfalenpost mit. Deshalb konnten am Montag keine weiteren Bewohner bzw. Mitarbeiter in Pflegeheimen geimpft werden. Am Dienstag, 29. Dezember, wurde dann weiterer Impfstoff dem HSK geliefert, so dass weitere Impfungen in den drei Pflegeheimen vorgenommen werden konnten, die am Sonntag zuerst aufgesucht worden waren. Bis einschließlich Donnerstag, 31. Dezember, sind dem HSK 2050 Impfdosen in zwei Lieferungen á 1025 Impfdosen zugesagt worden.

2050 Impfdosen werden bis 31. Dezember im HSK erwartet

In den 2050 Impfdosen, die bis Donnerstag im HSK erwartet werden, sind die 180 Impfdosen vom ersten Impftag (27. Dezember) im HSK nicht eingerechnet. Am ersten Impftag im HSK wurden im Elisabeth-Heim in Oeventrop 65 Impfdosen, im Sankt-Mauritius-Pflegeheim in Medebach 75 Impfdosen und im Pflegeheim Margarethenhof in Bestwig 40 Impfdosen verimpft. Es wurden also am ersten Impftag alle Impfdosen verimpft. Die Anzahl der Impfdosen wurde nicht halbiert, um einen Teil der gelieferten Impfdosen für die zweite Impfung aufzubewahren.

Impfung nach Prioritätenliste

Eigentlich sollten am Montag, 28. Dezember, die Bewohner und Mitarbeiter der drei genannten Pflegeeinrichtungen geimpft werden, die am Sonntag noch nicht an der Reihe waren. Für die weiteren Impftage stehen zunächst 16 weitere Pflegeeinrichtungen auf einer Prioritätenliste. Diese Pflegeheime konnten ihren Bedarf bis Montag, 28. Dezember, im Impfzentrum anmelden.

