Lothar Kramer aus Arnsberg holt „stille Helfer“ in den HSK

„Eigentlich sollte jeder Tag ‘Tag der Pflege’ sein“, meint Lothar Kramer mit Blick auf den heutigen Dienstag. Der Arnsberger ist Inhaber von Promedica Plus Hochsauerland – und hat bei seinem Appell vor allem die sogenannten „stillen Helfer“ auf dem Schirm: Frauen und (wenige) Männer aus Osteuropa, die bei pflegebedürftigen Menschen in Deutschland – oft mehrere Wochen am Stück – wohnen und sie täglich rundum betreuen. Als lokaler Franchisenehmer der Promedica Gruppe (siehe Infobox) ver­mittelt Kramer solche Betreuungskräfte ins Sauerland – 100 Prozent legal, wie er ausdrücklich betont.

Warum? Geschätzt 90 Prozent der Betreuer/-innen werden nicht legal vermittelt, sondern von den Familien pflegebedürftiger Angehöriger „schwarz“ bezahlt.

Das mag Kosten sparen; doch in Corona-Zeiten heißt das auch: deutlich erschwerter oder sogar unmöglich gewordener Grenzübergang und Unsicherheit mit Blick auf Infektionsschutz. Außerdem haben „Illegale“ keine ausreichende Krankenversicherung – und kein Gesundheitsamt weiß, dass sie in deutschen Haushalten leben. Der Staat nehme eine hohe Zahl schwarz Beschäftigter in der häuslichen Betreuung seit Jahren hin, sind sich Fachleute einig, vor allem in Corona-Zeiten sei das aber fahrlässig, sowohl für die zu betreuende Person als auch für die Betreuungskraft.

Offenbar erkennen immer mehr Betreuer/-innen diese Risiken – und kommen nicht mehr nach Deutschland. „Neben der Tatsache, das illegale Beschäftigung mit hohen Geldstrafen sowie Nachzahlung von Sozialbeiträgen und Steuern geahndet werden kann, gibt es viele Vorteile, wenn eine professionelle Agentur eingesetzt wird“, so Kramer. Diese Vorteile rücken zunehmend in den Fokus – und das Coronavirus spielt dabei eine „fördernde“ Rolle:

Weil illegal Beschäftigte wegbleiben, suchen immer mehr betreuende Angehörige legale Alternativen – auch im Sauerland, wo der Arnsberger seit Jahresbeginn für seriöse Vermittlung steht. „Mit 40 Jahren ist es nicht zu spät, etwas Neues zu wagen“, berichtet der Betriebswirt über seinen Sprung in eine Branche, die er als „sehr sinnstiftend und zukunftsfähig“ einschätzt. Derzeit ist er damit beschäftigt, einen festen Stamm erfahrener, fürsorglicher Betreuungskräfte im Sauerland zu etablieren – und viel unterwegs:

Persönliche Kontakte sind wichtig

Von Arnsberg/Sundern/Balve im Westen, über Meschede bis nach Brilon/Winterberg im Osten erstreckt sich sein Arbeitsfeld; persönliche Kontakte und Inaugenscheinnahme des Umfeldes sind von großer Bedeutung: Schließlich soll für alle Beteiligten ein gutes Miteinander entstehen.

Und wenn die berühmte „Chemie“ dann doch nicht stimmt? „In diesem Fall vermitteln wir schnell und unkompliziert eine neue Betreuungskraft – ohne zusätzliche Kosten“, sagt Lothar Kramer. Und 100 Prozent legal: Bei einem Pool von 8000 Pflegekräften, 51 „Rekrutierungsbüros“ in mehreren osteuropäischen Ländern und eigener Busflotte löst die Promedica Gruppe solche Probleme prompt.

