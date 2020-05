Luxus-Hotel für Insekten auf der Eiswiese Oeventrop

Eine Vier-Sterne-Anlage: Das große Insektenhotel an der Eisweise in Oeventrop. Noch sind einige Waben frei.

Oeventrop. Die INO will auch mit dem neuesten Projekt eine weiteren Betrag für eine intakte Umwelt leisten. Und es werden noch Unterstützer gesucht.

Heute haben es nützliche Insekten schwer: Sie finden in unserer „kultivierten“ Naturlandschaft kaum noch adäquaten Unterschlupf. Im neuen und großen Insektenhotel auf der Oeventroper Eiswiese können die Nützlinge jedoch nun ein neues Zuhause beziehen.

Und dafür so einiges für die Menschen tun. Denn sie bestäuben Pflanzen und sorgen damit für viele Früchte, haben großen Appetit und vernichten so schädliche Insekten wie zum Beispiel Blattläuse und sorgen damit - fast nebenbei - für ein biologisches Gleichgewicht in der Umgebung.

Stefan Bruhns und Markus Büenfeld bauen Hotel mit 25 Wabenfächern

Gefertigt wurde das Hotel auf Anregung der „Initiative Oeventrop“ (INO) vom örtlichen Schreinermeister Stefan Bruhns. Den Stahlbau hat Markus Büenfeld erstellt. Für das Insektenhotel mit insgesamt 25 „Wabenfächern“ wurden ausschließlich biologische Materialien verwendet und wasserfeste, umweltfreundliche Lasuren.

Die Waben sind mit unterschiedlichen Materialien gefüllt. Auf diese Weise gibt es individuell gestaltete Nützlingswaben wie für Marienkäfer und Florfliegen. Diese Wabe enthält Kiefernzapfen, in denen sich vor allem Marienkäfer und Florfliegen verstecken und auch den Winter überdauern können. Beide Nützlingsarten helfen beim biologischen Pflanzenschutz, insbesondere gegen Blattläuse.

Nützlingswaben werden auf die künftigen Bewohner zugeschnitten

Die Nützlingswabe für Mauerbienen enthält Äste mit hineingebohrten Löchern. Hier finden vor allem fleißige Bienen gute Nistmöglichkeiten. Diese für den Menschen ungefährlichen einzeln lebenden Bienen sorgen für die Bestäubung von Obststräuchern und -bäumen und sichern damit eine gute Ernte.

Die Nützlingswabe für Wildbienen und Grabwespen beinhaltet Bambusstäbe, die für die Nistzwecke dieser Tierchen bestens geeignet sind. Während Wildbienen gleichfalls für die Bestäubung im Garten sorgen, füttern die Grabwespen ihre Nachkommen mit Blattläusen oder Zikaden und tragen damit zum biologischen Pflanzenschutz im Garten oder auf dem Balkon bei.

Für die Befüllung der Waben werden noch Unterstützer gesucht

Am Insektenhotel lassen sich die Nützlinge nun gut beim Anflug und beim Bau der Niströhren und Brutpflege beobachten und „sind daher,“ so die INO, „für Kinder und auch für Erwachsene ein wunderbarer und interessanter Anschauungsunterricht in Sachen Natur“.

Auch die KJG Oeventrop hat schon einige „Hotelzimmer“ ausgestattet. Das Dach für das Insektenhotel wird nun in nächster Zeit angebracht. Für das Befüllen der restlichen Waben werden übrigens noch Unterstützer gesucht. Auch Hinweis-und Erklärtafeln werden noch installiert.

Die engagierten Erbauer haben das Insektenhotel in vielen Arbeitsstunden liebevoll angefertigt und gestaltet. Sie hoffen nun, das es von den Insekten angenommen wird.