Lydia Korndörfer über ihre Arbeit beim Kunstverein Arnsberg

Lydia Korndörfer ist seit Anfang 2020 neue Kuratorin des Kunstvereins Arnsberg. Mit der Ausstellung „Flupp Blubb Doing“ von Brad Downey kuratierte die künstlerische Leiterin gleich zu Beginn ihres Wirkens im Sauerland eine ebenso ungewöhnliche wie spannende Expo. Doch dann wirbelte die Coronakrise auch Kunst und Kultur kräftig durcheinander; die am 15. Februar eröffnete und bis zum 10. Mai datierte Präsentation der Werke Downeys ist derzeit für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Im Gespräch mit dieser Zeitung spricht Lydia Korndörfer über ihre Arbeit für den Kunstverein – und erläutert eine pfiffige Alternative: den digitalen Ausstellungsbesuch zu Hause!

Wie sind Sie Kuratorin des Kunstvereins geworden?

Lydia Korndörfer: Ich verfolge das Programm des Kunstvereins bereits seit mehreren Jahren mit großem Interesse und Respekt. Es ist wirklich beeindruckend, welchen Bekanntheitsgrad der vergleichsweise kleine Kunstverein abseits der Metropolen erreicht hat. Und das zurecht, wenn man betrachtet, wer hier gewirkt hat: Georg Baselitz, Thomas Ruff, Eyse Erkmen, Karin Sander, Susan Philipsz, Gregor Schneider, Erwin Wurm, Alfredo Jaar, Santiago Sierra – um nur einige Akteure zu nennen. Mit vielen der Künstler/-innen, die hier in den vergangenen Jahren ausgestellt haben, habe ich selbst gearbeitet. Es gibt also schon länger eine inhaltliche Nähe. Als klar wurde, dass die Stelle der Künstlerischen Leitung/Kuratorin neu besetzt wird, wurde ich zum Gespräch und Kennenlernen eingeladen. Ich glaube, der Vorstand, der Beirat und ich haben uns dann sehr schnell darüber verständigen können, was den Verein ausmacht, und vor allem darüber, welche Visionen es für die Zukunft gibt.

Erzählen Sie unseren Lesern bitte etwas mehr über sich?

Ich habe mich schon sehr früh für die Kunst begeistert und schließlich für das Kunstgeschichtsstudium an der Humboldt-Universität in Berlin entschieden, wo ich derzeit promoviere. Seit Studienbeginn habe ich dann meine Kreise durch verschiedene Institutionen gezogen und z.B. am Martin-Gropius-Bau in Berlin und am Museum of Modern Art in New York gelernt. Später habe ich lange für Julian Rosefeldt und als Lehrbeauftragte für die Hochschule der Bildenden Künste in Braunschweig und die Universität der Künste in Berlin gearbeitet. Daneben habe ich angefangen, als freie Kuratorin Ausstellungen auszurichten – im vergangenen Jahr beispielsweise in der Studiogalerie des Hauses am Lützowplatz und dem Centro Cultural Matucana 100 in Santiago, Chile. Sowohl in der Forschung als auch in meiner kuratorischen Praxis habe ich mich auf das aktuelle Kunstgeschehen konzentriert. Dabei stand immer wieder das Verhältnis von Kunst, Natur, Wissenschaft und Technologie im Vordergrund. In meiner Doktorarbeit widme ich mich aktuell der Verbindung von Kunst und Astronomie – ein sehr faszinierender Bereich, der viele Spekulationen über die Zukunft der Menschheit umfasst.

Wo setzen Sie Schwerpunkte bei Ihrer Arbeit für den Kunstverein?

Perspektivisch möchte ich einige Tendenzen, die sich schon in der Vergangenheit im Programm des Kunstvereins abgezeichnet haben, herausarbeiten. Der Kunstverein Arnsberg soll dabei weiterhin ein Ort bleiben, an dem sowohl renommierte als auch vielversprechende jüngere Positionen gezeigt werden. Eine wichtige Säule wird das Engagement für Kunst im öffentlichen Raum bleiben – ein Alleinstellungsmerkmal des Vereins. In Kooperation mit dem Kulturbüro der Stadt Arnsberg wurden hier viele bedeutende Werke angesiedelt – ich denke z.B. an die Arbeiten von Timm Ulrichs und Santiago Sierra. Derlei Projekte wünschen wir uns auch für die Zukunft. Ich halte den Diskurs, der durch diese Arbeiten außerhalb des Ausstellungsraums entsteht, und die zufällige Begegnung mit Kunst für sehr wertvoll. Das knüpft auch unmittelbar an meine Vorstellung für die Zukunft an.



Wie sieht diese Zukunft aus?

Ich möchte mich verstärkt auf Kunst konzentrieren, die Fragen des zeitgenössischen Lebens berührt. Kunst, die sich mit Natur, Nachhaltigkeit, Architektur, der Stadt, dem Alltag, mit Politik, Wissenschaft, dem Digitalen und der Zukunft befasst. Das schließt, wie man gerade bei Brad Downey sehen kann, nicht aus, dass diese Kunstwerke auch Spaß machen oder, wie man in der kommenden Ausstellung sehen wird, zunächst einfach als schöne Arbeiten daherkommen. Nicht zuletzt möchte ich auch einen Schwerpunkt auf die Vermittlung legen: Es wäre schön, die Kooperation mit den Gymnasien wieder zu intensivieren. Außerdem soll es, je nach Thema der Ausstellung, auch ein interdisziplinäres Begleitprogramm geben, das es ermöglicht, Kunst nicht nur durch Führungen zu begreifen. Ein erstes Projekt ist bereits für den Herbst geplant. Hoffen wir, dass das stattfinden kann.

Auf welche Ausstellungen/Künstler dürfen sich die Arnsberger – nach Corona – freuen?

Im Moment hoffen wir, die laufende Ausstellung von Brad Downey noch einmal für die Besucher öffnen zu können und sie dafür ggf. etwas zu verlängern. Das kann im Moment aber noch niemand absehen. Die nächste Ausstellung beschäftigt sich dann – durch Corona nun ungewollt passend – mit den Alpen und den Bergen als Sehnsuchtsort. Die Duo-Ausstellung zeigt Arbeiten von Lucia Kempkes und Ossian Fraser, die sich unabhängig voneinander mit Bergen auseinandergesetzt haben. Im besten Falle wird man also bald zumindest eine Reise in Gedanken antreten können, während wir in Wirklichkeit wahrscheinlich noch etwas warten müssen, bis das Reisen wieder erlaubt ist. Im Herbst feiern wir dann eine Premiere mit der ersten institutionellen Einzelausstellung von Ariel Reichman in Deutschland.

Stichwort Corona – in Krisenzeiten haben Sie Online-Führungen konzipiert, wie funktionieren die?

Wie alle Institutionen und Galerien mussten wir unsere Räumlichkeiten schließen und standen nun vor der Frage, wie man der Arbeit des Künstlers Respekt zollt und die Ausstellung weiterhin zugänglich macht. Die digitalen Medien werden momentan so ernsthaft wie noch nie ausgelotet. Das meiste findet jedoch auf Instagram statt – und zwar in den Stories, die jeweils nur für 24 Stunden zu sehen sind. Ich wollte die Eindrücke von der Ausstellung und Informationen zu den Kunstwerken aber dauerhaft bereitstellen. Im Instagram-Feed des Kunstvereins (@kunstverein_arnsberg) gibt es nun also eine Art Audioguide in fünf Posts. Jeder Post entspricht einem Raum in der Ausstellung. Zu sehen sind jeweils Fotos von den Arbeiten, die sich in diesem Raum befinden, Installationsaufnahmen aus der Ausstellung und teilweise etwas Hintergrundmaterial. Während man die Bilder ansieht, hört man mich dazu sprechen und bekommt so eine Führung durch die Ausstellung. Falls wir die Ausstellung noch einmal öffnen dürfen, kann man mit seinem Smartphone und Kopfhörern durch die Ausstellung gehen, die Bilder vor Ort ansehen und meinen Audio-Kommentar dazu hören. Pro Raum sollte man etwa zehn Minuten einplanen. Den digitalen Ausstellungsbesuch zu Hause kann man sich also gemütlich auf die täglichen Kaffeepausen einteilen.



Warum geben Sie Ihre Erläuterungen in englischer Sprache?

Für viele mag es etwas ungewohnt sein, dass die Kommentare auf Englisch verfasst sind. Damit folge ich aber der Logik des Mediums und der Etikette, die viele deutsche Institutionen pflegen: Instagram wird hauptsächlich auf Englisch bespielt, weil die Plattform vor allem zur internationalen Vernetzung dient. Es ist mir bewusst, dass das leider nicht alle erreichen kann, aber ich sehe es ganz positiv als Chance und schöne Gelegenheit, die zehn Minuten mit Kindern und Enkelkindern zu teilen und sich ggf. bei der Übersetzung etwas helfen zu lassen. Außerdem hoffe ich immer noch sehr, die Tour dann doch noch einmal auf Deutsch und in der Ausstellung geben zu können.