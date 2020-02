Mariengymnasium Arnsberg: Herbert Loos mag Herausforderungen

Der Mann ist angekommen und strahlt Freude an seiner neuen Aufgabe aus. Seit Februar ist Herbert Loos neuer Schulleiter des bischöflichen Mariengymnasiums Arnsberg und Nachfolger der langjährigen Rektorin Annemarie Ostermann-Fette. „Ich fühle mich hier wohl“, sagt er. Aktuell führt er viele Gespräche, um Kollegen, Eltern und Schüler kennenzulernen.

„Schule funktioniert nur, wenn man zusammenarbeitet“, sagt er. Und da passt es gut ins Bild, dass eine seiner ersten Begegnung an der neuen Schule die mit den Schülervertretern war. „Die SV ist wichtig!“, weiß er. An seiner alten Wirkungsstätte, der Hildegardisschule in Hagen, wo er 30 Jahre lang tätig war, war er zwei Jahrzehnte lang SV-Lehrer. „Und ich habe das gerne gemacht“, so Loos.

Vorbereitet auf Aufgabe

Der in Fröndenberg lebende Familienvater, seine 18-jährige Tochter macht in diesem Frühjahr das Abitur, tritt als 60-Jähriger seine erste Schulleiterstelle an. „Ich liebe neue Herausforderungen und mache gerne Pläne“, sagt er. Als er angesprochen wurde, ob er sich die Schulleitung in Arnsberg vorstellen könnte, war er bereits gut vorbereitet. Sämtliche erforderlichen Prüfungen für die Übernahme eines solchen Jobs hatte er bereits früher abgelegt.

„Ins Gespräch kommen“

Jetzt ist er der Neue an der Spitze eines 56-köpfigen, recht jungen Kollegiums. Eine Rolle, die ihm gefällt. „Wer von Außen kommt, kommt immer mit anderen Erfahrungen und Ideen“, meint Herbert Loos. Jetzt gelte es viele gute Sichtweisen unter einen Hut zu bringen. „Man muss ja nicht alles durchsetzen“, sagt Loos, „aber wichtig ist es, ins Gespräch zu kommen“.

An Herausforderungen mangelt es dem Mariengymnasium in Arnsberg nicht. Die Digitalisierung spielt eine wichtige Rolle. Von seiner Vorgängerin übernahm er die Aufgabe der flächendeckenden Ausstattung aller Schülerinnen und Schüler mit Tablets. In der Einführungsphase EF (Klasse 10) startet gerade ein Pilotprojekt. „Ab Sommer sollen dann weitere Stufen ausgestattet werden“, erklärt Herbert Loos. Die Gespräche mit Eltern (und auch Förderverein) seien geführt. Die Anschaffung soll auf eigene Kosten erfolgen. Auch die Fachschaften sind in der Vorbereitung, um zu definieren, wo der Einsatz Sinn mache und wo nicht. „Ein junges Kollegium kann da jetzt sehr von Vorteil sein“, weiß Herbert Loos.

2026 ist Schule „übervoll“

Im wahrsten Sinne des Wortes eine Baustelle hat Herbert Loos mit Blick auf die Rückkehr zum G9 mit dem Abitur nach neun gymnasialen Schuljahren vor. Wo jetzt 648 Schüler unterrichtet werden, kommen im Jahr 2026 noch einmal deutlich mehr als rund 90 einer ganzen Stufe hinzu. Es findet kein Abitur statt, es werden keine Schüler entlassen. „Dann ist die Schule voll“, sagt Herbert Loos. Wahrscheinlich zu voll, was eine Planungsnotwendigkeit mit sich bringt. Denn als das Mariengymnasium einst seine jetzige räumliche Kapazität erreicht hatte, gab es zwar auch das G9, doch noch keine nahezu durchgängige Dreizügigkeit an der Schule. Die ist aber inzwischen nötig und sinnvoll, um in der Oberstufe genug Schüler zu haben, um ein breites Angebot an Leistungskursen bieten zu können. Was trotzdem nicht geht, wird in Zusammenarbeit mit dem nahen Laurentianum möglich gemacht. „Die Kooperation ist wichtig und läuft gut“, stellt Herbert Loos fest.

Besonderes Miteinander

Die Nähe zum Nachbargymnasium und generell die für eine Stadt dieser Größenordnung eher ungewöhnliche Tatsache, dass es in der Stadt vier Gymnasien gibt, erhöht auch den Profilierungsdruck der Schule. Herbert Loos glaubt zu wissen, womit die bischöfliche Schule überzeugen kann. Die Ausstattung des Mariengymnasiums sei besonders. „Dem Bistum liegt die Bildung von jungen Menschen am Herzen und ist bereit, viel Geld zu investieren“, sagt Loos. Das mache sich in der Schule bemerkbar. Ebenso wie das christliche Leitbild. „Ich glaube schon, dass an unseren Schulen das Miteinander ein anderes ist“, sagt Herbert Loos. Kirche, Gebete und Gottesdienste seien Teil des Schulalltags.

Katholische Konfession, so betont Loos, sei nicht die Voraussetzung zum Besuch des Mariengymnasiums. In den Elterngesprächen zur jetzigen Anmeldung für die kommende Stufe 5 habe er aber gemerkt, dass Eltern eine bewusste Entscheidung treffen würden. Es gibt aber auch Situationen und Fälle, in denen die Schule nicht die richtige für ein Kind sei. Vor allem dann, wenn absehbar sei, dass die Leistungen noch nicht reichen. „Wir stets immer bedenken, dass die kleinen Seelen immer nur Niederlagen nicht verkraften“, sagt Herbert Loos. Er verweist dann auf durchlässige Schulsysteme und spätere Quereinsteiger auf das Mariengymnasium. „Ganz so leicht sind diese Gespräche mit den Eltern dann aber nicht“, sagt der neue Schulleiter. Gehört aber auch dazu - zum Ankommen.