Müllabfuhr in Arnsberg verschiebt sich rund um Feiertage

Arnsberg Die Abholtermine der Müllabfuhr in Arnsberg verschieben sich rund um die Feiertage und den Jahreswechsel.

Die Technischen Dienste sind zwar für den Publikumsverkehr geschlossen, erbringen Leistungen wie die Abfallabfuhr aber natürlich weiterhin. Aufgrund der Feiertage verschoben und verschieben sich jedoch die Abholtermine. Diese können dem Abfallkalender entnommen werden. Die Abfallberatung der Stadt Arnsberg bittet um entsprechende Beachtung.

Der Wertstoffbringhof wird nach den Weihnachtsfeiertagen auch an Silvester, Neujahr und am 2. Januar 2021 geschlossen bleiben. Die Friedhofsverwaltung ist in dringenden Fällen am 28. und 30. Dezember 2020 jeweils von 9 Uhr bis 11 Uhr erreichbar.

In dringenden Fällen ist vom 28. bis 30. Dezember auch das Service-Telefon über die Telefonnummer 02932 2010 erreichbar.

Abfallkalender 2020

Abfallkalender 2021