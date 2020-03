Müschede: Einbrecher haben Geldautomaten im Visier

Müschede. In Müschede verwüsten unbekannte Täter eine SB-Bankfiliale. Ihr eigentliches Ziel verfehlen die Einbrecher durch einen Irrtum.

Unbekannte Täter sind zwischen dem 3. und 8. März in eine SB-Bankfiliale an der Hubertusstraße eingebrochen. Durch ein aufgebrochenes Fenster drangen die Täter in die hinteren, abgetrennten Räumlichkeiten und durchbrachen weitere Wände.

Ihr Ziel war vermutlich der Raum auf der Rückseite des Geldautomaten. Vermutlich irrten die Täter jedoch. Nachdem sie die Wand zu einer angrenzenden, unbewohnten Mietwohnung aufgebrochen hatten, flüchteten sie vom Tatort. An den Geldautomaten gelangten die Einbrecher nicht.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02932-90200 entgegen.