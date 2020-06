Musikverein Herdringen setzt bis zum Ende Ferien aus

Die Corona-Pandemie schränkt unser gewohntes Leben seit Mitte März 2020 ein, das trifft auch die Vereine. Das Vereinsleben findet momentan gar nicht mehr oder unter erheblichen Einschränkungen statt. Versammlungen, Proben, Übungsstunden, Training und Veranstaltungen sind verboten oder können nicht geplant werden. Nur ganz geringe Aktionen sind unter Einhaltung von Hygiene- und Infektionsschutzstandards oder Infektionsschutzkonzepte möglich. Unsere Zeitung sprach mit Verantwortlichen des Musikverein Herdringens (MV), wie sie das Vereinsleben in der Pandemie weiter leben.

Gemeinschaft leidet

„Die Gemeinschaft leidet sehr unter den momentanen Einschränkungen. Wir haben den Probenbetrieb bis nach den Sommerferien eingestellt“, betont Andreas Büchel, Vorsitzender des Musikvereins. Ihm ist bewusst, dass ein momentanes gemeinsames Proben viel zu risikoreich ist. „Ein kontaktloser Unterricht ist nicht vergleichbar mit gemeinsamen aktiven Proben. Sicherlich wäre eine öffentliche Probe im Freien oder in großen Hallen sehr schön, aber vermutlich haben wir dann einige Zuschauer, die es nicht geben darf. Das ist wiederum nicht verantwortlich“, meint Andreas Büchel.

Andreas Büchel (Musikverein Herdringen) Foto: Achim Benke

Hoffen auf Wintermonate

Auf 33 Probenbeteiligungen wie in 2019 wird Werner Schulte, Dirigent des Hauptorchesters, in 2020 nicht kommen. „Wir planen noch gar nichts. Vielleicht ein Konzert in den Wintermonaten, wenn es erlaubt ist“, hofft Schulte. Vor zirka zwei Wochen haben unsere Musiker an der Sonntagsaktion „Musik am Fenster“ teilgenommen. „Die Resonanz war sehr gut. Ich habe viele positive WhatsApp-Nachrichten bekommen“, freut sich Schulte. Vor drei Wochen hat Schulte eine Video-Schaltung mit seinen Musikern organisiert. „Proben kann man über diesen Multichannel nicht. Jeder hat eine andere technische Ausrüstung und dann fehlt das schnelle Internet. Es kommt immer wieder zu Zeitverzögerungen“, so Schulte.

Nur die Proben von einzelnen Musikern für ihre D1-Prüfungen funktioniert. Eine gemeinsame Aktion ist in Vorbereitung. „Jeder Musiker spielt mit seinem Instrument seinen Part zum Lied ‚Vogelwiese‘ und zeichnet es auf. Diese werden uns zugeschickt und dann zu einem Lied zusammengeschnitten“, verrät Schulte.

Theresa Guntermann sorgt sich um den Herdringer Nachwuchs. Foto: Achim Benke

Sorge um den Nachwuchs

Für die stellvertretende Dirigentin und Projektleiterin „Young Winds“ Theresa Guntermann ist der momentane Zustand für die Musikergemeinschaft sehr schwer zu ertragen: „Das trifft besonders den Kinder- und Jugendbereich. Wir können unseren fast 70 Musikschülern momentan keine Perspektive geben. Für die Jüngsten ist es sehr schwer zu verstehen.“ Sie muss ihre Musikschüler/innen bei Laune halten. Guntermann hat ständig Kontakt zu Eltern und ihren Musikern. Sie schickt Noten von Popmusik, an ihre Zöglinge, damit sie weiterhin Spaß am Musizieren haben. „Ich mache mir große Sorgen, sie zu verlieren und nicht mehr motivieren zu können. Ich kann ihnen nichts Neues berichten. Die Kinder und Jugendlichen haben das Ziel in einem großen Orchester zu spielen“, so die Ausbilderin. Ihrer Ansicht nach wird man kein Musiker, wenn man alleine Zuhause spielt. Sie hofft, dass sie bald mit mindestens fünf oder sechs Jugendlichen proben darf.

Sie hat 35 Jugendliche in der Ausbildung beim Projekt „Young Winds“ und nochmal so viel im Musikverein. „Das sind rund 70 Nachwuchsmusiker/innen. Die sind die Zukunft nicht nur für unseren Musikverein. Ich hoffe nicht, dass unsere junge Musikergemeinschaft zusammen bricht“, betont sie.