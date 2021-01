Nach Laschet-Wahl: HSK-CDU "richtet Blick nach vorn"

Stimmen heimischer CDU-Politiker zur Wahl zum Bundesparteivorsitzenden. Weitere Statements folgen.

HSK/Arnsberg/Sundern. Die Wahl zum Bundesvorsitzenden der CDU ist entschieden, Armin Laschet hat das Rennen gemacht. Was sagen heimische CDU-Politiker zum Wahlausgang? Wir haben einige von Ihnen um eine Stellungnahme gebeten:

Der Kreisvorsitzende der CDU Hochsauerland, Matthias Kerkhoff, meint:

„Die CDU im Hochsauerland hat aus voller Überzeugung die Kandidatur von Friedrich Merz unterstützt. Die Delegierten des Bundesparteitags haben mehrheitlich anders entschieden. Dieses Votum gilt es zu respektieren. Wir gratulieren dem neuen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet und sichern ihm auch aus dem Hochsauerlandkreis unsere Unterstützung zu. Jetzt gilt es, den Blick nach vorn zu richten und gemeinsam in ein forderndes Bundestagswahljahr zu gehen.“

Dr. Karl Schneider (CDU), Landrat des Hochsauerlandkreises:

Ich muss zugeben, ich bin ein wenig enttäuscht, das Friedrich Merz es nicht geschafft hat, er hat viel Engagement investiert. Aber auch Armin Laschet ist eine gute Wahl, er macht als NRW-Ministerpräsident einen guten Job. Anspruch der CDU muss es nun sein, ihren neuen Vorsitzenden auch als Kanzlerkandidaten zu positionieren. Ein Wort noch zum digitalen Parteitag: dieser war hervorragend organisiert - aber ein solches Format ist auch ganz schön anstrengend...

Peter Blume, Vorsitzender CDU-Stadtverband Arnsberg:

Als Arnsberger bin ich vom Wahlausgang ein wenig enttäuscht - wir Sauerländer haben doch alle mit Friedrich Merz gefiebert. Nun ist es anders gekommen, es standen drei gute Kandidaten zur Wahl, am Ende ging es knapp für Armin Laschet aus. Nun wird sich auch die CDU im HSK hinter den neuen Vorsitzenden stellen - und nach vorne schauen. Ich wünsche mir aber, dass Friedrich Merz weiter auf der politischen Bühne bleibt - und seine große Kompetenz, vor allem in den Bereichen Wirtschaft und Außenpolitik, ab Herbst in einer dann neu gewählten Regierung einbringen kann.

Stefan Lange, Vorsitzender CDU-Stadtverband Sundern:

Mit der Wahl von Armin Laschet zum neuen Parteivorsitzenden geht ein einjähriger parteiinterner Wettbewerb zu Ende. Wenn ich mir auch Friedrich Merz für diese Position gewünscht hätte, so hat doch eine Mehrheit der Delegierten unserer Partei anders entschieden. Ich gratuliere Armin Laschet herzlich zu seiner Wahl. Nun ist es Aufgabe der neuen Parteiführung, die CDU in diesen für uns alle schweren Zeiten stark für die Bundestagswahl aufzustellen und die Basis - insbesondere die Unterstützerinnen und Unterstützer des unterlegenen Kandidaten - in den Programmprozess einzubinden. Der digitale Parteitag hat uns allen gezeigt, wie gelebte Parteidemokratie auch in der Pandemie funktionieren kann.

Klaus Kaiser, Bezirksvorsitzender CDU Südwestfalen:

„Der CDU-Bundesparteitag hat mit knapper, aber klarer Mehrheit unseren Ministerpräsidenten Armin Laschet zum neuen Vorsitzenden gewählt. Dazu gratuliert die CDU in Südwestfalen Armin Laschet sehr herzlich. Der neu gewählte Vorsitzende weiß, dass die Anhänger von Friedrich Merz sich ein anderes Ergebnis gewünscht hätten.

Es gilt jetzt, nach vorne zu schauen: Armin Laschet kann den Vorsitz sehr gut ausfüllen. Es ist nur einmal daran zu erinnern, dass er 2012 nach einem katastrophalen Wahlergebnis die CDU Nordrhein-Westfalen in sehr schwieriger Lage übernommen hat und dann die CDU 2017 mit seinem Wahlerfolg zurück in die Regierungsverantwortung gebracht hat. Eine famose Leistung. Die CDU in Südwestfalen weiß, dass der neue Vorsitzende auf dem Auge „Südwestfalen“ nicht blind ist, kennt er die Region sehr gut und weiß er nicht zuletzt sehr genau um die Wirtschaftsstärke unserer Region.

Ich bin sicher, dass er die CDU erfolgreich in die Bundestagswahl führen wird und eine CDU-geführte Bundesregierung ermöglichen und eine rot-rot-grüne Regierung in Deutschland verhindern wird. Wir haben in NRW deutlich gemacht, wie man mit Populisten politisch umgehen muss.

Ich hätte mich sehr gefreut, wenn Friedrich Merz für das Präsidium, sprich den engeren Führungszirkel der Partei, kandidiert hätte. Ich weiß, dass viele Anhänger von Friedrich Merz sich das gewünscht hätten. Insbesondere im Mittelstand hätten sich viele auch seine Expertise in wirtschaftspolitischen Fragen in der Spitze der CDU sehr gut vorstellen können.

Gefreut hat mich, dass Armin Laschet, von dem ich sehr genau weiß, dass er Friederich Merz sehr schätzt, zugesagt hat, mit ihm ein konstruktives Gespräch über seine Zukunft zu führen.“