Nähe auf Distanz: Das sind unsere Preisträger

Arnsberg / Sundern Die Jury hat getagt, das Voting ist beendet: Jetzt werden im Wettbewerb "Nähe auf Distanz" 9000 Euro an engagierte Vereine verteilt.

Der Wettbewerb „Stark für Kinder - Nähe auf Distanz“ ist entschieden. Nach einem Voting mit mehr als 9000 abgegebenen Stimmen und einer Punktevergabe der Jury stehen die Gewinner von 8000 Euro Preisgeld zur Belohnung von vorbildlicher Kinder- und Jugendarbeit von heimischen Vereinen und Initiativen in Corona-Zeiten fest. Unsere Zeitung hatte gemeinsam mit Westenergie zu dem Wettbewerb aufgerufen.

Der Hauptpreis von 3000 Euro geht nun an den TuS Oeventrop mit seinem Konzept für das Girls Camp als einwöchige Videoveranstaltung. Der Kinderchor Bruchhausen gewinnt 2000 Euro, während die 1000 Euro an den Jugendtreff Bergheim gehen. Die Oeventroper lagen im Voting mit 31 Prozent auch ganz vorne vor dem TuS Voßwinkel (14%), der sich am Ende auf Gesamtplatz vier über 500 Euro freuen darf. Dieselbe Summe geht an den fünftplatzierten TuS Rumbeck. Die beiden Leichtathletikabteilungen hatten während des Lockdowns schnell Wege gefunden, digital ihre jungen Mitglieder in Bewegung zu bringen. Westenergie als Sponsor der Aktion legte für die Plätze 6 bis 9 noch einmal 4x250 Euro auf das ursprünglich gedachte Preisgeld hinzu. So kommen auch der Musikverein Hagen, das Kinder- und Jugendzentrum Gierskämpen, die Messdiener von St. Petri Hüsten und der Zirkus Fantastello (JBZ Arnsberg) in den Genuss einer kleinen Unterstützung für die weitere Arbeit, die weiterhin viel Kreativität von den Gruppen verlangen wird.

Das sieht auch Julia Snelinski (Westenergie/Öffentlichkeitsarbeit) so: „Die Corona-Zeit verlangt sehr viel Einsatz und Leidenschaft von den Vereinen, Institutionen und den ehrenamtlichen Helfern“, sagt sie. Aus diesem Grund habe sich das Unternehmen auch als Partner für die Aktion angeboten.. „Uns hat die Kreativität jedes einzelnen Projektes sehr begeistert“, so Julia Snelinski. Es sei dabei nicht nur um die Gewinnausschüttung, „sondern viel mehr um die Wertschätzung und Anerkennung den Personen gegenüber, die das Vereinsleben auch in dieser schwierigen Zeit aufrecht erhalten möchten, gegangen“.

Die Entscheidung über die Platzierungen im Wettbewerb brachte am Ende ganz klar das Voting – auch deshalb, weil die unabhängig vom Ergebnis der Abstimmung tagende Jury am Ende kaum einen Favoriten herausarbeitete.