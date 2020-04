Neheim: Agentur hilft Firmen, Chancen in der Krise zu nutzen

Das Online-Geschäft und auch die digitalen Arbeitsweisen in Unternehmen erfahren in der Corona-Zeit einen rasanten Aufschwung. „Enorm gewachsen ist die Bereitschaft, sich intensiv mit dem Ausbau von E-Commerce, E-Learning und der konstruktiven Verbindung von stationärem Handel und Online-Geschäft zu beschäftigen“, berichtet Sebastian Diehl, Mitinhaber der Neheimer Marken- und Digitalagentur Spark + Sparkling. Das stark gestiegne Interesse an digitalen Arbeitsprozessen und digitaler Produktvermarktung kann der 38-jährige Unternehmer mit einem Beispiel gut belegen. „Vertreter aus rund 100 (!) Firmen, die in Deutschland, Niederlande, Schweiz und Österreich ansässig sind, haben am 3. April an unserem kostenlosen Webinar ,Chancen in Krisenzeiten’ teilgenommen“, berichtet Sebastian Diehl.

Webinar mit Koopertionspartnern

Die Werbeagentur Spark + Sparkling kooperierte bei diesem Webinar mit der Neheimer Software-Entwicklungsfirma „Nexoma“ und dem Hüstener Unternehmen PTS (Training Service für den Pharmabereich). So kamen im Webinar Kunden dieser drei Firmen, aber auch weitere Vertreter aus anderen Betrieben digital zusammen. „Wir wollten mit dem Webinar Mut machen in der Krise. Denn am Anfang herrschte schon ein gewisser Schockzustand, als stationäre Einzelhandelsgeschäfte aus behördliche Anweisung geschlossen und plötzlich ganz massiv neue digitale Kommunikationswege gegangen werden mussten, sei es firmenintern unter Mitarbeitern oder firmenextern zum Kunden“, berichtet Diehl. Ein mutmachendes Beispiel sei dabei die Hüstener Firma Wesco, für die die Agentur Spark + Sparkling arbeite.

Arnsberg Auf Wachstumskurs Sebastian Diehl hatte vor einigen Jahren mit Benjamin Brüser das Geschäftskonzept

„Emmas Enkel“ entwickelt, Nach dem Verkauf der Firmas „Emmas Enkel“ stieg Diehl im Februar 2019 als Teilhaber in die Spark-Agentur von Hartmut Funke ein. Seitdem heißt die Agentur Spark + Sparkling. Spark ist der englische Begriff für „Funke“ (in Anlehnung an Hartmut Funke) und der „Sparkling“ ist der jüngere Mann bei Spark (Sebastian Diehl). Die Agentur beschäftigt heute zehn Mitarbeiter, drei mehr als Anfang 2019. Die Agentur ist auf Wachstumskurs..

Bereits im Herbst 2019 hatte Spark + Sparkling für Wesco einen ganz neuen Online-Shop für Kunden in Deutschland entwickelt. Für die Niederlande ist im Frühjahr 2020 ein weiterer Online-Shop live gegangen und für Frankreich soll Ende April ein weiterer Wesco-Online-Shop folgen. Im Webinar berichtete Diehl, dass Wesco durch die neuen Online-Plattformen den Umsatz erheblich steigern konnte. Das Know-how von Spark + Sparkling sieht Diehl unter anderem darin, durch spezielle Technologien einen Produkt-Interessenten zum Online-Shop hinzuführen und durch optisch ansprechende und bedienungsfreundliche Führung auf der Online-Seite auch zu halten.

Suchmaschinen-Optimierung

„Wenn jemand in Deutschland die Begriffe ,Mülleimer kaufen’ oder ,Brotkasten kaufen’ bei Google eingibt, sollte er auf der ersten angezeigten Google-Seite entsprechende Produkte von Wesco sehen“, sagt Diehl und hält dieses Versprechen auch ein, als unsere Zeitung das mal ausprobierte. Weitere zielgruppengenaue Aktivitäten auf Facebook und Instagram begleiten das Online-Marketing für Wesco.

Sebastian Diehl freut sich natürlich, dass diverse Betriebe ihre Online-Aktivitäten forcieren und so für neue Aufträge bzw. eine echte Boom-Zeit bei Spark + Sparkling sorgen. „Wir machen Langarbeit und nicht Kurzarbeit“, schmunzelt der Jung-Unternehmer. Er betont aber auch, dass es ihm nicht nur um steigende Umsätze für sein Unternehmen geht. „Spark + Sparkling sieht sich in der unternehmerischen und gesellschaftlichen Verantwortung und will einen Beitrag dazu leisten, dass sich Firmen auch in der Corona-Krise behaupten und auch wachsen können. Funktionierender Einzelhandel, funktionierende Gastronomie und sichere Arbeitsplätze in Industrie, Handwerk und Gewerbe sichern Lebensqualität in einer Stadt, in der man gerne leben will. Und davon profitieren wir alle.“