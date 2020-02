Die Feuerwehr fand an der Neheimer Apothekerstraße schnell die Ursache für unklaren Gasgeruch: Eine Gastherme war undicht.

Neheim: Feuerwehr schließt undichte Gastherme

Neheim. Unklarer Gasgeruch wurde am Sonntagmittag aus einer Wohnung an der Neheimer Apothekerstraße gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an. Die Ursache für den Geruch war schnell gefunden: Eine Gastherme war undicht. Die Wehr griff zum Absperrschieber, so dass kein Gas mehr austreten konnte. Eine Gefahr bestand dann nicht mehr. Anschließend wurde die Wohnung kräftig gelüftet.

Die Bewohner konnten wieder in die Wohnung zurückkehren. Der Einsatz war schon nach etwa 20 Minuten beendet.