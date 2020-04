Neheim: Gemeinde startet „Gottesdienst zum Mitnehmen“

Neheim. Gemeindeleben trotz Kontaktverbot: Die evangelische Gemeinde in Neheim bietet Predigten, Bibelverse und Gebete für Zuhause an.

Daran kann sich Pfarrer Udo Arnoldi von der evangelischen Kirchengemeinde Neheim noch erinnern: „Wir haben am 15. März den letzten Gottesdienst mit Besuchern in der Christuskirche gefeiert“, sagt der Geistliche. Rund 40 Menschen nahmen noch daran teil, jetzt ist es ganz ruhig geworden in der Kirche – zu ruhig. Man habe schon überlegt, was zu tun sei, um das Gemeindeleben in Neheim wieder zu beleben, so Arnoldi.

Arnsberg Täglich für je zwei Stunden geöffnet Der ersten digitalen Gottesdienst der evangelischen Kirche Neheim ist es über die Homepage der Gemeinde zu sehen. Anfragen zum Versenden oder Bringen der „Gottesdienste to go“ laufen über das Gemeindebüro, 02932 / 462520. Die Christuskirche Neheim ist von Freitag bis Sonntag täglich je für zwei Stunden geöffnet.

Landauf und landab haben sich die Kirchen beider großer Konfessionen Möglichkeiten überlegt, ihre Gemeindemitglieder weiter zu erreichen. Erstmals überhaupt hat Pfarrer Arnoldi deshalb auch einen seiner Gottesdienste auf die Homepage der evangelischen Gemeinde gestellt. Aber es gibt noch eine frische Idee: den „Gottesdienst to go“.

Vorrat ist vorhanden

An der Christuskirche in Neheim kommt der Gottesdienst derzeit nicht von der Stange, sondern ist händisch gefertigt in bunten Briefumschlägen an eine Wäscheleine gehängt worden. Dazu ein Aufsteller und die freundliche Ermunterung „Bitte, bedienen Sie sich!“. Gleich kistenweise sind die Umschläge von vielen fleißigen Helferinnen und Helfern gepackt worden, ihr Inhalt ist überlegt.

Für den „Hausgottesdienst“ am ersten Sonntag nach Ostern hat Pfarrer Arnoldi mit Vikarin Anthea Kuhn eine Kurzliturgie verfasst, die Predigt dazu kommt von Prädikantin Steffi Schumacher. Dazu noch eine Idee für eine Fürbitte, drei leere Zettel für eigene Fürbitten und Gedanken oder Gebete. Ergänzung gibt es durch eine Postkarte mit Bild der Christuskirche und einem handgeschriebenen Bibelvers auf der Rückseite, und eine kleine Kerze, das Teelicht, darf auch nicht fehlen.

„Wir wollen so zeigen, dass wir an die Menschen denken“, erklärt Vikarin Kuhn. Und von dieser Idee haben sich kurz nach dem Aufhängen der Briefe einige Passanten auf der Burgstraße in Neheim gleich anstecken lassen. Der „Gottesdienst to go“ sei schließlich auch zum Verschenken gedacht. Vorrat gibt es noch, immer wieder werden die Briefe an die Leine gehängt.

Aufzeichnung in Christuskirche

Das Projekt der evangelischen Kirche Neheim ist ein Gemeinschaftsprojekt. Neben Pfarrer Dr. Udo Arnoldi haben sich Pfarrerin Gabriela Hirsch, Prädikantin Steffi Schumacher, Vikarin Anthea Kuhn und Pfarrer Ernst Pallmann eingebracht. Die Kirchengemeinde ist groß und erstreckt sich von Moosfelde bis Voßwinkel – 3,5 Kilometer in jede Richtung von der Christuskirche aus.

Klar, dass man nicht alle Menschen direkt vor dem Gotteshaus erreichen kann. „Bislang 80 Briefumschläge haben wir auch an die regelmäßigen Gottesdienstbesucher verschickt oder persönlich eingeschmissen“, sagt Pfarrer Arnoldi. Auch dafür baut die Gemeinde auf die Hilfe von vielen, die sich einbringen. Schon über die Ostertage war man auf den klassischen Weg eingeschwenkt und hatte 2800 Grußtexte mit einer Postkarten von den bunten Fenstern der Christuskirche in die Gemeinde verschickt und verteilt. Insgesamt zehn Helferinnen und Helfer hatten zum Gelingen beigetragen.

Auch ein Live-Gottesdienst aus der Christuskirche sei mal angedacht worden, so Arnoldi. „So etwas muss aber gut gemacht sein“, erklärt der Pfarrer. Mit dem derzeit analogen Angebot für die Gemeindemitglieder zeige man sich recht zufrieden und habe bereits eine große Reichweite erlangt. Schon geplant wird für den kommenden Sonntag, 26. April. Dann wird die Predigt von Pfarrer Ernst Pallmann kommen.

Und der nächste „Gottesdienst to go“ ab Freitagmittag wieder an die Wäscheleine vor der Kirche gehängt. „Wer das Päckchen zugeschickt haben möchte, kann sich aber auch im Gemeindebüro melden“, so Arnoldi. Dann würden sich Helfer auf den Weg machen und den Brief an die Wohnungen bringen. Eine kleine digitale Revolution dürfen die Menschen der Gemeinde wohl für den 3. Mai erwarten: Erstmals werde über die Gemeinde dann ein Gottesdienst zu sehen sein, der zuvor in der Christuskirche aufgezeichnet worden ist.