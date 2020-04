Neheim: Grimmeschule soll an neuen Standort umziehen

Das Thema Schulen dreht sich im Zeichen der Coronakrise momentan vor allem um die Frage, wann wird wieder geöffnet – und wie wird dann unterrichtet. Doch es gibt auch Fragen zu der Zeit nach Corona; und – erfreulich – sogar schon Antworten; zum Beispiel mit Blick auf die Grimmeschule in Neheim.

Arnsberg „Gelbe Schule“ mit 120-jähriger Geschichte Als „Gelbe Schule“ mit 120-jähriger Geschichte und als städtische, katholische Bekenntnishauptschule hat die Grimmeschule Neheim mit geprägt. Schon immer hat sie in besonderer Weise den Bildungsanforderungen des örtlichen Handwerks und der ansässigen Industrie Rechnung getragen. Auch in einer sich verändernden Schullandschaft in Arnsberg bleibt die Grimmeschule ein wichtiges Angebot in der Stadt; weitere Info zur Schule online: www.grimmeschule.de

Arnsbergs einzige verbliebene Hauptschule soll umziehen – nach Hüsten. Der jetzige Standort in der Schwester-Aicharda-Straße biete vom Raumprogramm her nicht die Voraussetzungen, die ein moderner Hauptschulstandort benötigt, erklärt die Stadtverwaltung. So gebe es unter anderem nicht ausreichend Differenzierungsräume, zudem sei das Gebäude in einem schlechten Bauzustand.

Auch, weil die Grimmeschule – als letzte verbliebene Arnsberger Hauptschule – das gesamte Stadtgebiet als Einzugsbereich hat, wäre ein Standort in Hüsten günstig: Die alte „Freiheit“ ist durch ihre zentrale Lage nämlich aus allen Richtungen am besten erreichbar. Als neue Heimat ist die Petrischule vorgesehen.

Raumprogramm soll entwickelt werden

Die Schule am Petriweg steht aktuell komplett leer, wurde zuletzt vor vielen Jahren um einen neuen Gebäudeteil (Mensa und Klassenräume) ergänzt. „Der Zustand der Turnhalle lässt unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit nur einen Abriss und Neubau und keine Sanierung zu“, so die Stadt zum notwendigen Sanierungsbedarf.

Außerdem könne das Schulgebäude am Petriweg den Raumbedarf der Grimmeschule im aktuellen Bauzuschnitt nicht abdecken. „Daher müssen zusätzliche Raumkapazitäten geschaffen werden“, heißt es weiter aus dem Rathaus. Die Grimmeschule besuchen aktuell – und auch in den vergangenen Jahren – regelmäßig stets etwa 260 Schüler/-innen.

Das benötigte Raumangebot – mit Differenzierungsmöglichkeiten und Flexibilität der Raumnutzung – hänge auch immer von der Art der pädagogischen Ansätze einer Schule ab, betont man im Schulamt. Ein modernes Raumkonzept mit Lernlandschaften benötige jedoch nicht mehr Quadratmeter Fläche als ein „Flurschulkonzept“. Gemeinsam mit der Schulleitung und dem Lehrerkollegium der Grimmeschule wurde – unter Moderation eines externen Büros – bereits ein pädagogisches Raumprogramm entwickelt. Dieses sieht für die Grimmeschule am Petriweg mindestens 3200 und maximal 4200 Quadratmeter vor.

Nachdem das pädagogische Raumprogramm nun konzipiert ist, wird aktuell ein Planer gesucht, der verschiedene Bauabschnitte definiert. Danach können konkrete Bauplanung und Bauumsetzung angegangen werden. „Es wird angestrebt, im Jahr 2021 mit den Bauarbeiten zu beginnen“, so die Stadt. Diese werden voraussichtlich zwei Jahre dauern. Für das Projekt „Schule am Petriweg“ sind Investitionen in Höhe von insgesamt ca. 5,7 Mio. Euro veranschlagt.