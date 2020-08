Neheim: Jägermesse in Kirche verlegt und Konzert abgesagt

Neheim. Angst vor Wetterkapriolen: Die Jägermesse findet heute doch in der Johanneskirche statt. Das Platzkonzert am Sonntag fällt aus.

Das Wetter macht einen Strich durch den Rechnung: Das für den morgigen Sonntag, 16. August, geplante „Platzkonzert am Sauerländer Dom“ muss leider abgesagt werden. Grund für die Absage ist sowohl die derzeitige Wettervorhersage für Sonntag als auch die organisatorische Verbindung des Konzertes mit der heutigen Jägermesse, deren Bestuhlung für das Platzkonzert genutzt werden sollte. Der ökumenische Gottesdienst des Jägervereins wird kurzfristig – ebenfalls aufgrund der unsicheren Wetterlage - in die Pfarrkirche St. Johannes Baptist verlegt. „Die Durchführung des Konzertes in der geplanten Corona-sicheren Form ist daher leider nicht möglich“, sagt Stadtmarketing-Managerin Tatjana Schefers, „die Organisatoren bedauern die Absage sehr“. Die Kosten für die erworbenen Tickets werden zurückerstattet.

Jägermesse in der Kirche

Zuvor hatte sich am Morgen die Jägerverein entschieden, die Jägermesse in die Johanneskirche zu verlegen. „Aufgrund der unsicheren Wetterlage wird der heutige ökumenische Gottesdienst des Jägervereins in die Johanneskirche verlegt“, teilten die Jäger mit. Da sich hierdurch die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze deutlich reduziert, kann der Neheimer Jägerverein nur vorangemeldete Besucher einlassen. „Zudem ist ein Mundschutz mitzuführen“, so die Organisatoren, „wir bitten alle Teilnehmer um frühzeitiges Erscheinen“. Der Gottesdienst soll am Samstag um 18.30 Uhr beginnen.