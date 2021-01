Neheim: Lehrerjob im virtuellen Klassenzimmer

Mathe-Aufgaben lösen auf Distanz: Lehrer Thomas Lampe bereitet seinen Leistungskurs am St.-Ursula-Gymnasium per Videokonferenz auf das Abitur vor.

Neheim. Wie es ist, vor der Kamera zu unterrichten: Zu Besuch in einer digitalen Mathe-Stunde am St.-Ursula-Gymnasium Neheim.

Ein Wochentag im Januar 2021, die Uhr zeigt 11.14 Uhr. Im Klassenzimmer des Neheimer St.-Ursula-Gymnasiums ist es still, als Thomas Lampe seinen Laptop aufklappt. Keine Schritte dringen aus der Aula hinein, kein Geplauder vom Schulhof. Vom Lehrerpult aus blickt Lampe auf lauter Stühle, die seit Wochen ungenutzt herumstehen. Ein wenig einsam wirkt er schon, der Schulalltag im Lockdown.

Bis Töne aus dem Notebook die Stille unterbrechen und 22 Schülerinnen und Schüler auf dem Bildschirm erscheinen – mit einem Klick kann Lehrer Lampe sie ins virtuelle Klassenzimmer lassen. „Normalerweise kommt man in einen Klassenraum rein und die Schüler sitzen schon alle an ihren Plätzen“, sagt er. „Jetzt schaut man auf den Bildschirm und wartet, bis sie sich alle eingeloggt haben.“ Mit Normalität haben die Unterrichtstage aktuell kaum etwas zu tun. Auch an der Ecke des Tisches liegt nicht mehr das obligatorische Kreide-Kästchen parat, sondern eine FFP-2-Maske und Desinfektionsmittel.

„Wir starten wie immer mit der Begrüßungsrunde, bitte alle mal die Hände heben“, sagt Lampe vom Lehrerpult aus in die Kamera. Es heben sich 22 virtuelle Hände, jeder Kursteilnehmer meldet sich einmal kurz zu Wort, wünscht einen guten Morgen und gibt weiter. Dann kann es losgehen, Mathe steht auf dem Stundenplan.

„Wir unterrichten in allen Stufen nach Stundenplan“, erklärt Lampe, der auch stellvertretender Schulleiter ist. „Es werden alle Fächer unterrichtet, auch Sport – theoretisch und praktisch, per Workout vor dem PC zum Beispiel.“ Nach den turbulenten Zeiten zu Beginn der Corona-Pandemie wolle man den Schülerinnen und Schülern so wieder eine feste Tagesstruktur geben – zudem muss es ja weiter gehen mit den Unterrichtsinhalten.

Vorbereitung auf das Abitur

Das gilt besonders für diese Stunde: Es ist der Mathe-Leistungskurs der Q2, die jungen Leute bereiten sich auf ihre Abiturprüfungen in einigen Monaten vor. Lampe geht davon aus, dass er sie zum Ende ihrer Schulzeit noch vor Ort unterrichten kann, aber selbst im schlimmsten Fall, dass auch der letzte Unterrichtstag ihrer Schullaufbahn auf Distanz stattfinden müsste, macht er sich keine Sorgen um ihren Abschluss. „Mein Eindruck ist, dass die Schüler ebenso gut wie in den anderen Jahren auf die Abiturprüfungen vorbereitet sein werden“, sagt er.

In der Online-Unterrichtsstunde besprechen sie im Mathe-Leistungskurs zuerst die Hausaufgaben und gehen dann weitere Übungen an. Die Schüler können ihre Aufgabenhefte per Bild oder Video mit den anderen teilen, sind ihre Berechnungen richtig, können die übrigen Teilnehmer mit digitalem Handzeichen zustimmen. Lampe nutzt einen Tablet-PC als zweiten Bildschirm beziehungsweise als Ersatz für die Tafel.

Die Atmosphäre wirkt entspannt, der Ton ist sachlich und die Schüler sehr diszipliniert. Das müssen sie auch sein, denn anders geht es nicht in der Videokonferenz. Mal eben eine Bemerkung dazwischenrufen, das geht nicht. Es ist weniger lebendig und weniger kommunikativ als im echten Klassenraum.

„Das persönliche Gespräch, die Begegnung im Unterricht fehlt. Es gibt kaum Spontaneität“, meint auch Lampe. Zudem kann er nicht umhergehen und einen Blick auf die Hefte werfen, um schon während der Berechnungen korrigieren zu können. Aktuell sieht beziehungsweise hört er nur die Ergebnisse. Schwierig sei der Distanzunterricht auch in Fächern wie Physik und Chemie, in denen Experimente dazugehören.

Hoffen auf baldige Rückkehr in die Schule

Auch wenn es ihm aus Lehrer-Sicht schwer fällt, sagt Lampe zu den Schulschließungen: „Ich glaube, es gibt derzeit keine andere Möglichkeit.“ Die Videokonferenzen seien dabei aus seiner Sicht die beste Lösung für alle Beteiligten, in jedem Fall besser, als nur Aufgabenblätter zu verschicken. Und das System laufe stabil, Probleme gebe es wenn dann aufgrund schwacher Internetverbindungen zuhause oder wie zuletzt wegen eines Hackerangriffs auf das Online-Portal.

Der Wunsch nach einer Rückkehr in den Präsenzunterricht bleibt nicht nur aus diesem Grund erhalten. „Die Befürchtung ist, dass die eher leistungsschwächeren Schüler zurückbleiben könnten“, so Lampe. Für die leistungsstärkeren sei es einfacher, auch im Distanzunterricht und dem selbstständigen Lernen über längere Zeit zurechtzukommen. Der Unterricht auf Distanz ist und bleibt eine Notlösung.

