Neheim: Mirko Cais bietet 36 Eissorten für jeden Geschmack

Der Neheimer Eismacher (Gelatiere) Mirko Cais ist begeistert vom Zuspruch der Kunden auf sein neues Lokal „Mirko am Brunnen“, das er am 20. April im ehemaligen Aderhold-Haus an der Neheimer Oberstraße eröffnete. Vor der langen Eis-Theke warten auf der Straße in gebotenem Abstand zueinander die Menschen, um ein Eis zum Mitnehmen zu kaufen. Dabei können sie aus 36 Eissorten auswählen.

„Das Eis wird täglich frisch gemacht“, betont Mirko Cais im Gespräch mit unserer Zeitung, muss dann aber das Gespräch kurz unterbrechen, weil er sich bei einem Passanten bedankt, der ihm lobende Worte zuruft und „Daumen hoch!“ zeigt. „Das Interesse ist riesig!", strahlt Mirko Cais und erzählt von Autofahrern, die auf der Engelbertstraße langsam an seinem Lokal vorbeifahren, um durch die ringsrum geöffneten Ladentüren einen Blick ins Eis-Café zu erhaschen.

Zum Schutz vor Corona müssen Tisch und Stühle im neuen Café zunächst noch leer bleiben. Im Hintergrund befindet sich ein Kamin für kühle Tage. Foto: Martin Schwarz / WP

Aber ist „Eis-Café“ die treffende Bezeichnung für das neue Lokal? „Wir sind mehr als ein Eis-Café“, meint Mirko Cais. Ein erstes Indiz dafür sei der Verkauf von Kuchen. Wegen Corona kann heute Kuchen nur zum Mitnehmen verkauft werden, später - wenn die Corona-bedingten Einschränkungen vorbei sind - kann man natürlich auch Kuchen im Lokal essen. Kaffee gibt es dann im Lokal natürlich auch, jetzt gibt es „Coffee to go“.

Es wird noch einige Überraschungen geben

Mirko Cais hat in seinem Lokal aber noch viel mehr vor, was er aber erst dann verraten will, wenn die Corona-Schutzauflagen nicht mehr bestehen und er das Ladenlokal und die Außengastronomie mit Tischen und Stühlen voll nutzen kann. Dann möchte er die Gäste mit Neuem überraschen. „Die Kunden werden das dann schnell auf den Speisekarten sehen“, lächelt Mirko Cais. Er hat ein „CaféPlus“ geplant, aber kein Bistro mit warmen Speisen.

Plötzlich dreht sich Mirko Cais um und fragt eine Frau, die vor dem Ladenlokal wartet: Wie würdest du das Lokal bezeichnen? „Das ist schon ein Lokal mit großstädtischem Flair. Es ist modern eingerichtet, man wird gerne hierherkommen“, meint sie und Mirko Cais ergänzt: „Abends wird das Lokal durch stimmungsvolles Licht in Szene gesetzt. Für kühle Tage haben wir auch vorgesorgt. Im Lokal gibt es einen Kamin.“

Lokalname basiert auf Kundenspruch

Der Lokalname „Mirko am Brunnen“ hat sich durch die Kunden ergeben. Zuvor war Mirko Cais gegenüber an der Ecke Oberstraße /Hauptstraße ansässig, wobei die Tische und Stühle der Außengastronomie unmittelbar angrenzend am „Oberstadt-Brunnen“ standen. „Wenn Kunden sich bei mir treffen wollten, sagten sie ihren Freunden: ,Wir treffen uns bei Mirko am Brunnen. So ist der Name entstanden.“

Das Eis für das Lokal wird im gleichen Haus (im Keller) täglich frisch hergestellt. Die Produktionsstätte ist 108 qm groß, das Ladenlokal misst rund 140 Quadratmeter. Neben Mirko Cais und Ehefrau Tiziana sind derzeit weitere fünf Mitarbeiter im Lokal tätig.

Arnsberg Öffnungszeiten Das Lokal „Mirko am Brunnen“ ist - wenn das Wetter weiter so schön bleibt - montags bis samstags durchgehend von 10 bis 22 Uhr sowie sonntags von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Bei Regen würde die Öffnungszeit verkürzt. Wegen der behördlich verordneten Schutzmaßnahmen vor Corona dürfen derzeit keine Gäste an Tischen und Stühlen im Lokal bedient werden. Wenn die behördlichen Auflagen aufgehoben werden, kann Mirko Cais rund 40 Plätze im Lokal sowie 160 Außengastronomieplätze an zwei Seiten des Lokals nutzen.

Das Eckgebäude Oberstraße 2+4, in dem sich auch Cais’ Ladenlokal befindet, gehört dem Neheimer Unternehmer Dieter Bendler (Leuchtenzubehör). Er hatte vor geraumer Zeit den aus zwei Häusern bestehenden Gebäudekomplex erworben. In dem Eckgebäude werden über dem Ladenlokal neue Büros und Wohnungen geschaffen.

Der Umbau des früheren Aderhold-Hauses nahm einige Zeit in Anspruch. Zu den ersten Maßnahmen gehörte es, einen Treppenaufgang, den es früher zwischen dem Erd- und Obergeschoss bei Aderhold gab, aufzugeben und eine neue Decke einzuziehen. So ist dann im Erdgeschoss eine kompakte Geschäftsfläche entstanden, die nun von Mirko Cais genutzt wird.