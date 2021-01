Kühltransport Neheim: TKT stellt Thermobehälter für Corona-Impfstoff her

Für den Kühltransport von Biontec/Pfizer-Impfstoff werden in einigen Ländern Thermobehälter der Neheimer Firma TKT eingesetzt.

Neheim. Thermobehälter der Neheimer Firma TKT werden dazu benutzt, den Biontec/Pfizer-Impfstoff gegen Corona bei minus 70 Grad zu transportieren. Das am Neheimer Möhnewehr ansässige Unternehmen publizierte jetzt in seinem Internet-Auftritt - www.tkt-germany.com - eine Information, wonach eines der größten Pharma-Unternehmen der Welt, die TEVA Pharmaceutical Industries Limited in Israel, beim Transport des Corona-Impfstoffes von Biontec/Pfizer auf Kühlboxen von TKT setze.

In Israel kommen TKT-Boxen zum Einsatz

Um die Herausforderungen beim Einhalten der Kühlkette des Impfstoffes zu meistern, hat TKT bei der Weiterentwicklung seiner Boxen, die bisher hauptsächlich für Lebensmitteltransporte genutzt werden, spezielle Bedürfnisse der Pharmaindustrie berücksichtigt. So werden die nötigen minus 70 Grad eingehalten. Als eines der ersten Unternehmen setzt TEVA auf die Kühlboxen aus Neheim. Das israelische Pharmaunternehmen ist in über 70 Ländern tätig und gehört zu den zehn führenden Herstellern von Arzneimitteln weltweit. TEVA gilt als Weltmarktführer bei Generika. Für den Konzern sind die Boxen von TKT ein wichtiger Baustein beim Transport und bei der Verteilung des Impfstoffes.

Israel ist jedoch nicht das einzige Land, in dem TKT-Boxen zum Einsatz kommen. Viele weitere Länder arbeiten bereits gemeinsam mit dem Sauerländer Kühl-Spezialisten an Lösungen für den Impfstofftransport oder setzten schon TKT-Boxen ein.