Neheim: Tolle Stimmung beim Karneval im Sonnendorf-Clubheim

Reichlich Stimmung herrschte zum Karneval im Clubheim des Freundschaftsklubs (FK) Sonnendorf.

Das Orga-Team hatte sich wieder eigene Sketche einfallen lassen, unterstützt wurde es in ihrem karnevalistischen Sitzungsprogramm von der KG Blau-Weiß Neheim, der Hüstener Karnevalsgesellschaft und der kfd Neheim: Die Neheimer Damengarde mit Garde- und Showtanz, das Hüstener Tanzmariechen Mia Benthin und Büttenredner „De Plattkopp“ (Manfred Grütling) sorgten für Stimmung. Die HüKaGe besuchte zum ersten Mal den Sonnendorf Hausball – Grund:

Sonja Holthöwer, „Die Nanny mit Pfeil und Bogen“, ist neue Jeckenrat-Prinzessin. Sie ist mit dem Karneval in Hüsten groß geworden. Sie folgt Hans Linke, der zwei Jahre Sonnendorf-Prinz war. Den Hausball moderierte souverän Alexander Pusch von der KlAKaG. Es standen alle Arnsberger Karnevalsgesellschaften auf einer Bühne.

Büttenredner „De Plattkopp“ hatte Probleme mit seinem Haupthaar. Er versuchte vieles, doch nichts gelang – Fazit: Es gab mehr Gesichtsfläche. Die kfd-Damen Marlies Rath und Kirsten Heimann erklärten, warum ein bestimmter Hund bei Männern beliebt ist. Eindrucksvoll besangen sie das Thema „Männergrippe“. Der Applaus war ihnen sicher. An diesem Abend gab es einige Raketen. Aspasia und Miranda Holthöwer zeigten ihren Hip Hop-Tanz. Mama Sonja tanzte mit ihnen zusätzlich den „Fliegertanz“. Beim Sketch „Kinobesuch“ erlösten Applaus und Lachen die Stille. Pusch bekam die Antwort, was die Prinzessin unter dem Ornat trägt. Julia Falkenhagen, Ulla Trompeter und Sonja I., die Sonnendorf-Damen, zeigten das „Spiel des Jahres“ am TV und im Ehebett.

Im offiziellen Teil des Abends ehrte Stefan Krick aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Hausballs die Freundschaftsklub-Ehrensenatoren Bernd Holthöwer, Jürgen Kaiser, Walter Severin und Heinz Federhofer mit einer Ehrenurkunde.