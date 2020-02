Neheimer Ehepaar engagiert sich in Bewegung „Allatra“

Das Neheimer Ehepaar David und Katja Krüger setzten sich für die Internationale gesellschaftliche Bewegung „Allatra“ ein. Seit vier Jahren engagieren sich die Sauerländer ehrenamtlich fast täglich mit der Initiative.

Bei „Allatra“ agieren weltweit viele freiwillige Experten verschiedener Berufe, die sich über die Zukunft der Zivilisation Gedanken machen. „Diese setzen ihr professionelles und schöpferisches Potential zum Wohle der ganzen Menschheit ein“, ergänzt Katja Krüger. Menschen aus 180 Ländern gehören der Bewegung an. Ziel der Vereinigung ist, die Freundschaft aller Völker aufgrund der kulturellen, moralischen und geistigen Werte, die die Menschen in der ganzen Welt zu vereinen.

Arnsberg Schon 2011 gegründet Die Internetplattform „Allatra“ wurde vor neun Jahren als internationale gesellschaftliche Bewegung auf Basis der Internationalen gesellschaftlichen Organisation Lagoda gegründet. Heute wird von den Teilnehmern der Bewegung eine Menge der großzügigen Projekte auf verschiedenen Gebieten realisiert.

„Allatra“ tritt für die Realisierung der natürlichen Freiheiten und der Menschenrechte, die Bildung der qualitativ neuen Beziehungen zwischen den Völkern aufgrund des Guten, der uneigennützigen gegenseitigen Hilfe, der schöpferischen Zusammenarbeit der Menschen weltweit, unabhängig von ihrem Wohnort, der sozialen, nationalen, politischen und religiösen Zugehörigkeit ein.„Wir agieren außerhalb von Politik und Religion“, stellt die 38-Jährige klar. Die Mutter von zwei Kindern ergänzt, dass sie mit der Bewegung in der Gesellschaft ein Umdenken erreichen will. „Wir stellen die Frage: In welcher Gesellschaft wollt ihr leben.“

Live-Konferenzen weltweit

„Allatra“ stellt gezielte Frage an die Menschen weltweit. In Live-Online-Konferenzen mit zahlreichen Ländern kommunizieren die Teilnehmer an jedem Wochenende zu verschiedenen Themen. „Wir sprechen aktuelle Angelegenheiten der Gesellschaft an. Dazu befrage ich auch Bürger in Neheim auf der Straße oder in der Gemeinde“, erklärt Katja Krüger. Sie hat über „Allatra“ ein Buch gelesen. Das hat sie so fasziniert, dass sie sich seitdem engagiert. Ihr Mann, Lehrer am Franz Stock Gymnasium, hat sich ebenfalls der Initiative angeschlossen. „Nachdem ich das Buch gelesen habe, war für mich klar, dass Wissen uns alle verbindet. Doch gute und negative Gedanken sind es, die die Menschheit trennen“, so Katja Krüger. Sie ergänzt weiter, dass die Menschen lernen müssen, die Gedanken zu beobachten und das Negative nicht in Taten umzusetzen. Im Gemeindehaus der Christuskirche fand zum ersten Mal in Neheim eine Live-Online-Konferenz statt. 70 Länder waren zugeschaltet. Thema des Tages war, wie uns Musik beeinflusst.

Neben dem Ehepaar Krüger kamen Mitstreiter aus Frankfurt, Bonn und den Niederlanden ins Sauerland. Zudem hatten die Krügers als Gastgeber Bekannte, Familie und Freunde eingeladen, die die drei Stunden auf einer großen Leinwand verfolgen konnten. Im Nebenraum war eine Dolmetscherin, die alles übersetzte. Da David Krüger selber Musiker ist, gab er ein Statement zu diesem Thema ab.

Live-Schalt aus Berlin

Jedes Wochenende moderiert ein Land diese Konferenzen. An diesem Tag war ein Team aus Weißrussland federführend. Katja Krüger bereitet die Live-Schaltung über Skype mit vor. Vor einigen Wochen war sie als Moderation zum Thema konstruktive Wirtschaft in der Live Sitzung aktiv. Dafür sind die Krügers extra nach Berlin gefahren, wo die deutsche Live-Schaltung ausgerichtet wurde. Am 9. Mai geht es wieder in die deutsche Hauptstadt.