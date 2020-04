Neheimer Firma produziert Mundschutz statt Lampenschirme

Ein Lampenschirmhersteller der Mundschutze herstellt – mit dieser spontanen Idee will Ralf Lübke, Geschäftsführer der Neheimer Firma Lübke & Driller Lampenschirme, Kurzarbeit verhindern und einen wertvollen Beitrag in der Corona-Krise leisten. Denn ausreichend Mundschutze fehlen an allen Ecken und Enden.

Arnsberg Lampenschirme und Kabelkonfektionen Zur familiengeführten Unternehmensgruppe gehört die Lübke & Driller GmbH und die Lübke & Driller Lampenschirme webshop UG. Seit 50 Jahren werden textile Lampenschirme in Neheim gefertigt. 30 Mitarbeiter in der Produktionsabteilung Lampenschirme sorgen für ein Qualitätsprodukt „Made in Germany“. Denn: Alle Produktionsschritte – vom Gestellbau zu Beginn der Fertigung bis zur Elektrifizierung und Prüfung bei der Fertigstellung - befinden sich im Betrieb. Materialien stammen aus Deutschland. Der Unternehmensbereich Kabelkonfektion wurde 1989 gegründet. Sie hat sich zum leistungsfähigen Anbieter für verschiedene Branchen entwickelt.

„Da wir textile Lampenschirme herstellen, haben wir eine gewisse Kompetenz im Umgang mit Stoffen und Nähmaschinen“, sagt Ralf Lübke. Zu Beginn der Corona-Pandemie habe er nie daran gedacht, mal Mundschutze herzustellen. „Ich ging davon aus, dass wir diese gar nicht produzieren dürfen“, sagt Lübke. Kurz darauf sei er auf eine Nähanleitung im Internet gestoßen, die offiziell von der Stadt Essen veröffentlicht wurde. „Behörden, Ämter und Experten haben nicht widersprochen. Also haben wir vor rund zwei Wochen begonnen, eigene Mundschutze herzustellen“, erklärt der Arnsberger Unternehmer. Derzeit stellt die Firma Lübke & Driller bis zu 1000 Stück am Tag her, in Kürze soll die Tageskapazität bis auf 2000 steigen. „Wir haben zahlreiche Nähmaschinen bestellt, um die Produktion hochzufahren“, sagt Lübke.

Schnellverfahren

Im Schnellverfahren hätten die Mitarbeiter die Techniken zur Herstellung erlernt und sind seitdem fleißig am Nähen. Der Arnsberger stellt mit seiner Firma unterschiedlichste Modelle her: Einige Ausführungen sind waschbar, andere für den einmaligen Gebrauch gedacht. Auch ist der Stoff der Mundschutze verschieden dick – von 90 Gramm pro Quadratmeter bis 205 Gramm pro Quadratmeter. „Wir haben also unterschiedliche Produkte für unterschiedliche Einsatzgebiete“, sagt Geschäftsführer Ralf Lübke.

Verschiedene Kundenkreise

Die Masken kann jeder bestellen. Vom Privatkäufer bis hin zum Pflegeheim oder Krankenhaus wird jeder beliefert. Mit dem Tragen solcher Masken könne eine Ansteckung zwar nicht immer verhindert werden, allerdings wird die Verteilung von Tröpfchen und Viren erheblich reduziert. „Desto mehr Menschen also eine Maske tragen, umso geschützter sind wir“, sagt Lübke. Aus Fremdschutz kann also auch ein wirksamer Eigenschutz werden.

Ralf Lübke, Geschäftsführer von Lübke&Driller. Foto: privat

Je nach Maske werden Baumwolle, Polyester oder Chintz-Stoffe verwendet, es gibt genähte Modelle und aufkaschierte. „Wir merken, dass Baumwolle generell schwer zu kriegen ist, da andere Länder genauso Bedarf haben. Und die Textilindustrie ist mittlerweile sehr klein in Deutschland“, sagt Lübke. Künstliche Materialien wie Polyester seien einfacher zu ordern.

Kurzarbeit verhindern

Nicht nur leistet der Unternehmer Ralf Lübke damit einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag, er will mit der Mundschutz-Produktion auch die Kurzarbeit in seinem Unternehmen verhindern. Derzeit arbeiten rund 15 Mitarbeiter an den Masken, mit den neubestellten Nähmaschinen sollen zwischen 40 und 50 Angestellte in diesem Bereich arbeiten können. „Meine Mitarbeiter waren von der Idee begeistert. Wir hoffen, dass wir der Gesellschaft und uns damit helfen können“, sagt Lübke.

Auf der Internetseite https://luebke-driller.de/mund-nasenmaske.html können Mundschutze bei der Firma Lübke & Driller bestellt werden. Die Modelle kosten je nach Ausführung zwischen 10 und 12 Euro, ab 15 Stück gibt es Rabatte. Die Bestellung erfolgt über ein Bestellformular auf der Homepage, die Waren werden per Lieferdienst versendet.