Neheimer „Golem“ präsentiert zweites Online-Konzert

Neheim. Nach dem Erfolg der Erstauflage setzt die Kultkneipe die in Corona-Zeiten geboren Konzertreihe fort. Diesmal mit der Band „Fré“.

Am Freitag, 9. April, wird es das zweite „Golem online Konzert“ Art geben. Denn: Die neue und derzeit einzige Art, Konzerte zu genießen, kommt an. So saßen in der vergangenen Woche rund 70 Zuschauer daheim vor ihren PC, um sich dem neuen Konzertvergnügen hinzugeben.

An diesem Freitag nun ist die Band „Fré“ zu Gast. Das jazzige Kollektiv um die Sängerin und Komponistin Frederike Berendsen wird ein paar Songs ihres derzeitigen Albums „We Rise (When we lift each other up)“ zum Besten geben.

Das Online-Konzert mit der Band „Fré“ steigt am Freitag, 9. April, um 21 Uhr

Die Musik des neuen Albums lässt sich als eine Mischung aus Jazz, Folk und Indie beschreiben. Beim Hören der unglaublich musikalisch-farbenfrohen Platte muss man an Künstler wie Joni Mitchell, James Blake, Eva Cassidy oder die Esperanza Spalding denken. „Fré“ verbreitet positive Energie und regt Zuhörer mit zutiefst persönlichen, reflektierenden Songs und Geschichten zum Nachdenken und Hinhören an.

Zu sehen gibt es das Konzert um 21 Uhr. Auf der Homepage des Golem findet man den YouTube-Link und alle Leute, die Facebook haben, können auch dort das Konzert verfolgen.

Info dazu unterfremusic.de.