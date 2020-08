Neheimer Jäger laden ein: Gottesdienst auf Marktplatte

Neheim. Statt Jägerfest: Einen ökumenischen Freiluftgottesdienst feiern die Neheimer Jäger am 15. August auf der Domplatte.

Der Oberst des Jägervereins Neheim, Heinrich Veh, würde gerne unter normalen Umständen vom 14. bis 17. August Jägerfest feiern. „Doch leider hat auch uns die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dennoch möchten wir zum ursprünglichen Festtermin zumindest einen Hauch von Jägerfest-Atmosphäre auf den Neheimer Markt bringen. So ist es uns nach Rücksprache mit den Ordnungsbehörden unter Auflagen möglich, dort zumindest einen ökumenischen Freiluftgottesdienst zu feiern“, so der „Jägerchef“.

Hierzu sind alle Aktiven für Samstag, 15. August, um 18.30 Uhr in Uniform eingeladen. Die Umstände erfordern bereits im Vorfeld einige organisatorische Maßnahmen. Anmeldung per Mail an das Organisationsteam: gottesdienst@jaegerverein-neheim.de – mit Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Da nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen angeboten werden darf, ist eine möglichst frühzeitige Anmeldung ratsam.

Mund-Nasenschutz mitführen

Damit der Zustrom zum Markt ordnungsgemäß kanalisiert werden kann, sollten alle Teilnehmer vor 18.15 Uhr eintreffen. Zudem muss bei der Veranstaltung ein Mund-Nasen-Schutz mitgebracht werden, um diesen bei Bedarf nutzen zu können. „Ich würde mich sehr darüber freuen, möglichst viele von euch bei dieser Veranstaltung wiederzusehen“, hofft Veh auf regen Zuspruch „seiner“ Jäger.