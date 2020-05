Neheimer Jägos: Der einzige Festzug 2020

Neheim. Keine Schützenfestzüge in 2020? Das stimmt nicht, denn bei den Jägern in Neheim wird gerade daran gearbeitet. Im Lego-Style.

Die „Jägos“ formieren sich und nehmen Aufstellung für den Festzug. „Es ist sicherlich der einzige Festzug, der 2020 in Arnsberg zu sehen ist“, vermutet Klemens Schrage traurig. Durch die Corona-Pandemie sind im Stadtgebiet Arnsberg alle Schützenfeste sowie das Jägerfest abgesagt worden.

Die „Jägos“ sind eine Idee von Peter Klein und Klemens Schrage. Es sind ganz normale Lego-Figuren, die ein Jäger-Outfit bekommen. Im August 2019 wurde die Idee geboren und einige „Jägos“ wurden kreiert und beim „Fest-in-Neheim“ präsentiert (wir berichteten). „Zwischenzeitlich sind es sieben Jäger, die mit Wattestäbchen und Nagellackentferner die Legofiguren „ausziehen“ und wieder neu einkleiden. Die „Jägos“ waren mal Polizisten, Tiefseetaucher oder Geheimagenten. Neben den beiden Ideengebern sind Jägerkönig Ingo Kulling, Tim und Sascha Llaves Guzman, Mats Blume und Stephan Cöpicus zum Team gestoßen.

200 Figuren geschaffen

„In den letzten acht Monaten haben wir über 200 individuelle Lego-Figuren für unseren Festzug und für den Festplatz gefertigt“, so Schrage. Der gesamte Festplatz mit den dazugehörigen Buden und Fahrgeschäften ist noch nicht ganz fertig. Doch der Festzug steht und wird weiterhin ergänzt. „Kinder- und Jugendkompanie, Sappeure, Fähnriche haben wir nicht vergessen. Das Orchester ist dabei und sogar der Hofstaat tanzt mit drei Kreisen auf der Kreuzung“, erklärt Schrage.

Kuss während der Quadrille

Wer genau hinschaut, sieht wie sich drei Hofstaatspärchen, während die Quadrille getanzt wird, küssen. Bei

den umgebauten Legofiguren wurde auf jede Kleinigkeit geachtet. Es soll und muss schließlich sehr authentisch aussehen. Wie zum Beispiel die blanken Schultern und Oberarme sowie die weißen Handschuhen der Hofstaatdamen. Die Arme der Jägo-Hofstaat-Damen stammen vom Körper des Filmbösewichtes „Joker“. Schrage: „Die haben wir bei einem Verkäufer in Texas/USA gefunden und bestellt. Wir benötigten noch 17 Arme. Manchmal muss man wirklich krank denken, um auf so manche verborgenen Schätze zu stoßen.“

Taktstock von Harry Potter

Der Taktstock des Orchesterleiters ist der Zauberstab einer Harry-Potter-Figur. Von den verchromten Trompeten für einige Musiker gab es nur noch vier Stück auf dem öffentlichen Lego-Weltmarkt im Web. Drei davon sieht man nun im Festzug der „Jägos“. Die Trommel musste Schrage aus einer kleinen Autofelge gebastelt. Auf der Suche nach den Besonderheiten fanden die „Glorreichen Sieben“ einen Lego-Lagerverkauf in Mettmann. „Dort gibt es eine Auswahl von fünf Millionen Legosteinen. Wir waren schon dreimal dort und haben jedes Mal mindestens drei Stunden in der facettenreichen Auswahl nach Besonderheiten für unseren Jägo-Festzug und -Platz gesucht. Unsere Wunschliste bestand aus sieben DIN-A4-Seiten“, so Schrage.

Fest auf Legoplatten

Das Jägerfest wird auf sieben Legoplatten (1,75 mal 0,75 Meter) stehen. Diese sind fast 30 Jahre alt. Dem Bastelteam kam es ganz besonders auf das Straßendesign an. „Das haben die neuen Ausführungen nicht und sie kosten das Doppelte. Die älteren Legoteile sind manchmal die Schönsten“, so Schrage. Natürlich dürfen beim Festzug die Sanitäter und Zuschauer nicht fehlen. „Wir haben fast jede Lego-Frau gekauft, schon alleine wegen den unterschiedlichen Frisuren“, grinst Schrage.